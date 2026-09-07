Τέσσερις αγαπημένοι τραγουδοποιοί συναντιούνται ξανά στη σκηνή του Κυττάρου, για τρεις βραδιές γεμάτες τραγούδια, χιούμορ, αυθορμητισμό και αναμνήσεις.

Ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Ζιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελλος ενώνουν τις ξεχωριστές μουσικές διαδρομές τους σε μια κεφάτη παράσταση, με τη χημεία και την ενέργεια μιας παρέας που απολαμβάνει πραγματικά κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή.

Τέσσερις διαδρομές, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια

Με τραγούδια που έχουν συντροφεύσει διαφορετικές γενιές, οι τέσσερις καλλιτέχνες στήνουν ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο ροκ, το έντεχνο και την ελληνική τραγουδοποιία.

Από τα «Νοσταλγός του Rock ’n’ Roll», «Γυριστρούλα», «Η Ευτυχία Είναι Αυτό», «Σαν σταρ του σινεμά», «Μενεξεδιά», «Τσικαμπούμ» και «Χαμογέλα», μέχρι τα «Πάρε με απόψε πάρε με», «Ευλαμπία», «Κουρσάρος», «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι», «Βασιλική», «Κιθαρίστας ή ντράμερ», «Για να σε εκδικηθώ», «Όλα είναι μπροστά», «Γοριλάκι», «Το παλιό μου παλτό», «Βέροια – Θεσσαλονίκη – Αθήνα» και «Ανεμώνα».

Μπορεί, λοιπόν, να «δεν είμαστε καλά», αλλά τον Οκτώβριο στο Κύτταρο …θα γίνουμε καλά!

Σάββατα 3, 10 και 17 Οκτωβρίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 21:30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 και Αχαρνών

Εισιτήριο εισόδου: 15 ευρώ

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο του μπαρ.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 210 8224134 – 697 7641373

Τιμή φιάλης ποτού: 100 ευρώ

Τιμή φιάλης κρασί: 50 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com