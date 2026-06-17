Η Idra Kayne, επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της single «Σαν σταρ του σινεμά». Πρόκειται για μια νέα εκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού του Νίκου Ζιώγαλα, που κυκλοφόρησε το 1985 και αγαπήθηκε από το κοινό, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία.

Με σεβασμό στην αυθεντική εκδοχή του τραγουδιού, αλλά και με τη δική της σύγχρονη ματιά, η Idra Kayne δίνει νέα διάσταση σε ένα κομμάτι που παραμένει επίκαιρο και διαχρονικό.

Η χαρακτηριστική ερμηνεία της αναδεικνύει τη μελωδία και το συναίσθημα του τραγουδιού, φέρνοντάς το πιο κοντά στο σήμερα, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα που το έκανε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. Το «Σαν σταρ του σινεμά» είναι μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, αποδεικνύοντας ότι τα τραγούδια που έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν παραμένουν ζωντανά στον χρόνο και συνεχίζουν να βρίσκουν τον δρόμο τους προς το κοινό.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει ο Νίκος Ζιώγαλας.