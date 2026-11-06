Οι Kings of Leon κυκλοφορούν σήμερα 6 Νοεμβρίου το «O My Beloved», το δέκατο studio album τους και το πρώτο που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι ίδιοι ως παραγωγοί. Η νέα δουλειά, που διαδέχεται το «Can We Please Have Fun» του 2024, περιλαμβάνει δεκατρία κομμάτια και κυκλοφορεί από τη Love Tap Records, με διανομή από τη Virgin Music Group.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικογένεια, οι αναμνήσεις και η ευγνωμοσύνη για όσα έχουν χτίσει μαζί. Οι Caleb, Nathan και Jared Followill και ο ξάδελφός τους Matthew στρέφονται σε μια πιο λιτή, προσωπική γραφή, με μεγαλύτερη έμφαση στην ακουστική κιθάρα και στις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια.

Το ατύχημα που άλλαξε την κατεύθυνση του δίσκου

Η αλλαγή προέκυψε απρόσμενα. Ο Caleb Followill έσπασε το πόδι του παίζοντας κυνηγητό με τα παιδιά του, αναγκάζοντας το συγκρότημα να ακυρώσει ευρωπαϊκές εμφανίσεις. Στην περίοδο της αποκατάστασης άρχισε να γράφει πιο απέριττα τραγούδια, που απομάκρυναν σταδιακά την μπάντα από το περισσότερο ηλεκτρικό υλικό που δούλευε ως τότε.

Ο ίδιος περιέγραψε αυτή τη μετατόπιση με μια χαρακτηριστική παραδοχή:

Ήμουν τόσο απασχολημένος προσπαθώντας να είμαι οι Kings of Leon, που είχα εγκαταλείψει τον τραγουδοποιό μέσα μου

Στην ίδια συζήτηση αναφέρθηκε στις οικογενειακές απώλειες που βρίσκονται πίσω από τον δίσκο, ανάμεσά τους και ο θάνατος της μητέρας του. Η αναγκαστική παύση τού έδωσε χώρο να επιστρέψει σε συναισθήματα και εμπειρίες που είχαν μείνει στο περιθώριο της καθημερινότητας του συγκροτήματος.

Η πρώτη παραγωγή που κρατούν μέσα στην οικογένεια

Το «O My Beloved» είναι η πρώτη ολοκληρωμένη studio δουλειά στην οποία οι τέσσερις μουσικοί αναλαμβάνουν μόνοι τους την παραγωγή. Η επιλογή συμβαδίζει με το περιεχόμενο: ο Caleb έχει περιγράψει το album ως ένα γράμμα αγάπης προς την οικογένεια, με βασικούς άξονες την ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση.

Στην ανακοίνωση της κυκλοφορίας εξηγούσε ότι ήθελε να κοιτάξει όσα έχουν πετύχει και να αναγνωρίσει τη διαδρομή που τους έφερε μέχρι εδώ. Στα τραγούδια επιστρέφουν άνθρωποι και ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια, ακόμη και περιστατικά που τότε έμοιαζαν ασήμαντα, αλλά αποκτούν διαφορετικό βάρος καθώς περνά ο χρόνος.

Αυτή η οικογενειακή διάσταση περνά και στην παρουσίαση του δίσκου, με παλιές οικογενειακές φωτογραφίες να χρησιμοποιούνται στη συσκευασία των φυσικών εκδόσεων.

Μικρές σκηνές από τη ζωή των Followill

Το «My Whole World» δίνει τον τόνο με εικόνες οικογενειακής ζωής και μια ακουστική μελωδία που αφήνει χώρο στη φωνή του Caleb. Στο «Cold Blue Dawn» εμφανίζεται η ανάμνηση μιας παιδικής επίσκεψης στο Graceland, μαζί με την απόσταση ανάμεσα στα πρώτα μουσικά όνειρα και στην πραγματικότητα της ζωής στον δρόμο.

Το «Blue Jeans and Diamonds» επιστρέφει σε παλιές φωτογραφίες και δαχτυλίδια αρραβώνων, ενώ το «Forever Endeavor» βρίσκει χαρά στην απλή εικόνα ενός παιδιού που παίζει με το νερό στην αυλή. Το «KOYSAR», συντομογραφία του «Kick Off Your Shoes and Run», συνδέει επίσης τις παιδικές αναμνήσεις με τη σημερινή εμπειρία της πατρότητας.

Τα «Intro», «The Hand», «Rose», «Make It Count», «Feel the Love», «Warm Company», «Pretty Thing» και «Get You Down» συμπληρώνουν το πρόγραμμα, με συνολική διάρκεια κοντά στα πενήντα λεπτά.

Ένας χάρτης αναμνήσεων, μέχρι και στα βίντεο

Η σύνδεση του προσωπικού βιώματος με τις εικόνες του κόσμου βρήκε μια ιδιαίτερη εφαρμογή στο lyric video του «Cold Blue Dawn». Σε συνεργασία με το The Weather Channel, χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες από το πρόγραμμα Landsat της NASA, ώστε οι φυσικές γραμμές ποταμών, ακτών, καλλιεργειών και οροσειρών να σχηματίζουν τις λέξεις του τραγουδιού.

Στη συνέχεια, η εικόνα μετακινείται από τη δορυφορική θέαση σε αρχειακά πλάνα του συγκροτήματος στη φύση. Η συνεργασία είχε ξεκινήσει όταν το Weather Channel χρησιμοποίησε το «Pyro» σε ένα βίντεο με καιρικούς σχηματισμούς και η μπάντα ανταποκρίθηκε θετικά.

Το «O My Beloved» είναι διαθέσιμο ψηφιακά, σε CD και διπλό βινύλιο, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή που άνοιξαν τα «My Whole World», «Cold Blue Dawn» και «KOYSAR».