Οι Kings of Leon παρουσιάζουν το νέο single «My Whole World», το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο δέκατο album τους, «O My Beloved». Με την ηλεκτρική ένταση να υποχωρεί και την ακουστική κιθάρα να περνά στο προσκήνιο, το συγκρότημα αποκαλύπτει μία πιο προσωπική πλευρά του.

Το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από την ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους και τις μικρές καθημερινές στιγμές που συνθέτουν έναν ολόκληρο κόσμο. Πίσω από αυτή τη στροφή, ωστόσο, βρίσκεται ένα ατύχημα που άλλαξε όχι μόνο τα σχέδια των Kings of Leon, αλλά και ολόκληρη την κατεύθυνση του νέου τους δίσκου.

Το ατύχημα που άλλαξε τον νέο δίσκο

Ο Caleb Followill τραυματίστηκε σοβαρά στη φτέρνα ενώ έπαιζε κυνηγητό με τα παιδιά του στο σπίτι. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα οι Kings of Leon να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους στη Βρετανία και την Ευρώπη.

Απογοητευμένος από την αναγκαστική διακοπή, ο τραγουδιστής πέρασε μερικές ημέρες μακριά από τη μουσική. Όταν τελικά πήρε ξανά την κιθάρα, άρχισε να γράφει με έναν τρόπο διαφορετικό από εκείνον που ακολουθούσε το συγκρότημα μέχρι τότε.

Τα τέσσερα μέλη εγκατέλειψαν τέσσερα ή πέντε περισσότερο ηλεκτρικά τραγούδια που είχαν ήδη ετοιμάσει και ακολούθησαν αυτή τη νέα, λιτή κατεύθυνση. Οι συνθέσεις που προέκυψαν ήταν πιο μελαγχολικές και εσωστρεφείς, με ιστορίες για την οικογένεια, την παιδική ηλικία και όσα απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία με το πέρασμα του χρόνου.

Η οικογένεια ως «ολόκληρος κόσμος»

Το «My Whole World» γράφτηκε ενώ ο Caleb Followill κοιτούσε στο σπίτι μια αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο οικογενειακό ταξίδι. Από εκεί ξεκίνησε ένα τραγούδι γεμάτο εικόνες καθημερινής ευτυχίας: παιχνίδια στην αυλή, παιδιά, ένα οικογενειακό τραπέζι και στιγμές που συνήθως περνούν απαρατήρητες.

Ο Followill παραδέχθηκε ότι αισθανόταν αμηχανία όταν παρουσίασε αρχικά το κομμάτι στα υπόλοιπα μέλη, τόσο επειδή δεν συνήθιζε να παίζει κιθάρα με αυτόν τον τρόπο όσο και επειδή οι λέξεις τον φόρτιζαν συναισθηματικά. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ήρθαν στην επιφάνεια σκέψεις γύρω από τη μητέρα του, την απώλεια και όσα είχε αφήσει στην άκρη έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια συνεχούς πορείας με το συγκρότημα.

Το video που συνοδεύει το single ακολουθεί την ίδια λογική. Αντί για μια περίτεχνη κινηματογραφική παραγωγή, χρησιμοποιεί παλιά οικογενειακά πλάνα των Followill: Χριστούγεννα, παιχνίδια, βουτιές και στιγμές από τα χρόνια πριν οι Kings of Leon αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση.

Το «O My Beloved» κοιτάζει προς τα πίσω

Το «O My Beloved» θα είναι το πρώτο album που οι Kings of Leon αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου να κάνουν οι ίδιοι την παραγωγή του. Ο ήχος του επιστρέφει στη λιτότητα των τραγουδιών που έγραφαν ο Caleb και ο Nathan Followill όταν έφτασαν στο Nashville, πριν ακόμη σχηματιστεί η τελική σύνθεση του συγκροτήματος.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια και θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου από τις Love Tap Records και Virgin Music. Όπως εξήγησε ο Caleb Followill, αντί να σηματοδοτήσουν τα 25 χρόνια της διαδρομής τους με μία συλλογή επιτυχιών, προτίμησαν να δημιουργήσουν έναν δίσκο που κοιτάζει πίσω στους ανθρώπους, στις εμπειρίες και στις οικογενειακές ιστορίες που τους έφεραν μέχρι εδώ.

Το «My Whole World» αποτελεί την πρώτη εικόνα αυτής της επιστροφής: ένα τραγούδι χωρίς την επιβλητική παραγωγή των μεγαλύτερων επιτυχιών τους, αλλά με έναν Caleb Followill πιο εκτεθειμένο και άμεσο από ποτέ.