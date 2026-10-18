Οι Kings of Leon κυκλοφόρησαν το «Koysar», το τρίτο τραγούδι που αποκαλύπτουν από το επερχόμενο άλμπουμ τους O My Beloved. Ο παράξενος τίτλος είναι τα αρχικά της φράσης Kick Off Your Shoes and Run — «βγάλε τα παπούτσια σου και τρέξε» — και κρύβει μια ανάμνηση του Caleb Followill από τα παιδικά του χρόνια.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι επαναλάμβανε τη φράση καθώς περπατούσε στο σπίτι και άρχισε να θυμάται την εποχή που έτρεχε και έπαιζε με τα αδέλφια του χωρίς έγνοιες. Τώρα, ως πατέρας, επιστρέφει σε εκείνες τις στιγμές με διαφορετική ματιά. Έχει μιλήσει για τις εικόνες που του ήρθαν στον νου όσο έγραφε: τα παιδιά του, το παιχνίδι με τα αδέλφια του και τις μικρές εμπειρίες που θέλει να μεταδώσει στη νέα γενιά.

Ο Followill συνδέει το τραγούδι και με μια σκέψη για το παρόν. Όπως είπε, ακούει συχνά γύρω του πόσο άσχημα είναι τα πράγματα και πόσο πρέπει να φοβόμαστε το αύριο. Εκείνος επιλέγει να κρατήσει κοντά του τους ανθρώπους και όσα θεωρεί ουσιαστικά.

Μια οικογενειακή μέρα στο λούνα παρκ

Το βίντεο του «Koysar» ακολουθεί τα μέλη των Kings of Leon σε μια έξοδο στο λούνα παρκ με τα παιδιά και τους αγαπημένους τους. Έτσι, οι αναμνήσεις που γέννησαν το τραγούδι συναντούν τις στιγμές που ζουν σήμερα οι ίδιοι με τις οικογένειές τους.

Το «Koysar» ακολουθεί τα «My Whole World» και «Cold Blue Dawn». Και τα τρία θα περιλαμβάνονται στο O My Beloved, το δέκατο άλμπουμ των Kings of Leon, που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου. Το συγκρότημα ανέλαβε για πρώτη φορά μόνο του την παραγωγή ενός ολόκληρου δίσκου του. Προς το παρόν, το «Koysar» δείχνει πόσο προσωπικό υλικό βρίσκει ο Caleb Followill στις φαινομενικά απλές αναμνήσεις της οικογένειάς του.