Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το πρώτο της επίσημο χριστουγεννιάτικο single, το «Take Me Home (4 Christmas)», δίνοντας στις γιορτές μια ιστορία ερωτικής προσμονής και οικογενειακής αμηχανίας. Το τραγούδι διατίθεται από την Interscope Records και συνοδεύεται από βίντεο με τη Cynthia Nixon και τον Ben Marshall.

Στη δημιουργία του συναντά ξανά τον Dan Nigro, που υπογράφει και την παραγωγή, ενώ στη σύνθεση συμμετέχει επίσης η Amy Allen. Πρόκειται για πρωτότυπο τραγούδι που φέρνει τη γνωριμία με τους γονείς στο κέντρο της χριστουγεννιάτικης επιθυμίας της αφηγήτριας.

Το δώρο που ζητά είναι ένα βήμα παραπάνω στη σχέση

Το αίτημα του τίτλου έχει συγκεκριμένο προορισμό: το πατρικό σπίτι του συντρόφου της. Η αφηγήτρια θέλει να γίνει μέρος της οικογενειακής γιορτής και να δει τη σχέση να αποκτά μεγαλύτερη δέσμευση.

Η Rodrigo μεταφέρει αυτή την επιθυμία μέσα από χιουμοριστικές λεπτομέρειες: τα δώρα που θα προσφέρει, την προσπάθεια να κερδίσει την οικογένεια και την ελπίδα ότι ακόμη και η γιαγιά θα τη συμπαθήσει. Η γιορτινή συνάντηση γίνεται έτσι μια μικρή δοκιμασία αποδοχής, γεμάτη προσδοκίες.

Όπως έγραψε η ίδια ανακοινώνοντας την κυκλοφορία: «Έγραψα αυτό το τραγούδι με τον Dan Nigro και την Amy Allen το περασμένο καλοκαίρι». Η χριστουγεννιάτικη ιστορία, λοιπόν, είχε αρχίσει να παίρνει μορφή αρκετούς μήνες πριν από την εποχή της.

Μια οικογενειακή γιορτή με τη Cynthia Nixon

Στο κλιπ, ο Ben Marshall, γνωστός από το Saturday Night Live και το κωμικό τρίο Please Don’t Destroy, υποδύεται τον σύντροφό της. Η Cynthia Nixon, η Miranda του Sex and the City, εμφανίζεται ως η μητέρα του.

Η ιστορία ξεκινά μετά από ένα ξενύχτι, με τη Rodrigo να μαζεύει τον χώρο και να φαντάζεται την επίσκεψη στην οικογένειά του. Παιχνίδια στο σαλόνι, σπιτάκια από gingerbread και προετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι συνθέτουν την εικόνα των Χριστουγέννων που ονειρεύεται να μοιραστεί μαζί τους.