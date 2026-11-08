Η Stefania συναντά το ολλανδικό δίδυμο HUTS στο «Dirty on the dancefloor», ένα νέο dance-pop single. Η Στεφανία Λυμπερακάκη, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision του 2021 με το «Last dance», επιστρέφει με ένα τραγούδι αφιερωμένο στη νυχτερινή έξοδο και στην επιθυμία να συνεχιστεί το πάρτι.

Η παραγωγή συνδυάζει ηλεκτρονικό ρυθμό και συνθεσάιζερ με την ποπ φωνητική γραμμή της Stefania, σε μια κατεύθυνση κοντά στη europop. Στους στίχους, μια παρέα αρνείται να εγκαταλείψει την πίστα, ακόμη κι όταν προσπαθούν να τη διώξουν. Αυτή η διάθεση διατρέχει το ρεφρέν: η βραδιά συνεχίζεται όσο υπάρχουν ακόμη λόγοι για χορό.

Οι HUTS και η ομάδα της σύνθεσης

Πίσω από τους HUTS βρίσκονται οι Jordi Coenradie και Stijn Kouwenhoven, γνωστοί και ως Jordan Jay και IDETTO, αντίστοιχα. Οι δύο παραγωγοί γνωρίστηκαν σε μουσική σχολή στην Ολλανδία και άρχισαν να συνεργάζονται όταν βρέθηκαν να δουλεύουν σε στούντιο στο ίδιο κτίριο.

Στο «Dirty on the dancefloor» μοιράζονται την παραγωγή με τον Lyente. Τη σύνθεση υπογράφουν οι Brechtje Kooreneef, Joe Killington, Jordi Coenradie, Maarten Bokma και Stijn Kouwenhoven.

Για τη Stefania, η συνεργασία ακολουθεί το «Do you want it right now», που κυκλοφόρησε επίσης μέσα στο 2026.

Το επίσημο βίντεο και οι χορογραφίες

Το τραγούδι συνοδεύεται από επίσημο music video, σε σκηνοθεσία του Timothy Burnette.