Η Stefania παρουσιάζει το νέο της single «Do You Want It Right Now», μια φρέσκια pop-dance κυκλοφορία με έντονη ενέργεια, ρυθμό και καθαρή διάθεση για το dancefloor.

Η Ελληνοολλανδή τραγουδίστρια, που έγινε ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από τη Eurovision και την εκπροσώπηση της Ελλάδας το 2021 με το «Last Dance», επιστρέφει με ένα τραγούδι που κινείται σε πιο εξωστρεφή, διεθνή κατεύθυνση.

Το «Do You Want It Right Now» πατάει πάνω στο αναγνωρίσιμο DNA ενός dance classic με ιστορία από τα ’80s και τα ’90s, δίνοντάς του όμως πιο σύγχρονη pop παραγωγή και σημερινή αισθητική. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι άμεσο, ρυθμικό και αρκετά φωτεινό, που στηρίζεται στην αυτοπεποίθηση και στην ένταση της στιγμής.

Η Stefania δείχνει να επιστρέφει σε αγγλόφωνο υλικό με ξεκάθαρη διάθεση ανανέωσης, συνδυάζοντας την pop ταυτότητά της με ένα πιο club-friendly ύφος. Το τραγούδι μιλά για επιθυμία χωρίς δεύτερες σκέψεις, για την ανάγκη να ζήσεις τη στιγμή και να αφεθείς στον ρυθμό.

Με το «Do You Want It Right Now», η Stefania επιχειρεί ένα άνοιγμα σε έναν ήχο πιο διεθνή, αξιοποιώντας ένα γνώριμο dance σημείο αναφοράς και φέρνοντάς το πιο κοντά στη σημερινή pop σκηνή.

Το single κυκλοφορεί ψηφιακά από την Cloud 9 Recordings.