Η Ιωάννα Καβρουλάκη έρχεται στη μουσική σκηνή «Ράδιο», στο Γκάζι, με τη μουσική παράσταση «Χαλάλι», παρουσιάζοντας τραγούδια από τη νέα δημιουργική της περίοδο αλλά και διασκευές που έχει επιλέξει για το νέο της live πρόγραμμα.

Νέα τραγούδια και νέο EP

Η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια βρίσκεται αυτή την περίοδο στην προετοιμασία του νέου της EP, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον Νοέμβριο. Στις παραστάσεις του «Χαλάλι» θα μοιραστεί επί σκηνής μέρος του νέου υλικού που δημιουργείται αυτή την περίοδο, μαζί με τραγούδια και διασκευές από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Η Ιωάννα Καβρουλάκη παίζει και τραγουδάει, διαμορφώνοντας παραστάσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής της και το προσωπικό καλλιτεχνικό της ύφος συνθέτουν έναν ήχο που γεφυρώνει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και την έχουν αναδείξει σε μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της νέας γενιάς ερμηνευτών.

Όπως σημειώνει η ίδια:

«Και εσύ και εγώ έχουμε πιο πολύ από ποτέ ανάγκη την αλήθεια και το μοίρασμα, ας μην γελιόμαστε. Ανυπομονώ για το “μαζί” κι όπου θέλει ας βγει…».

Ιωάννα Καβρουλάκη

Η Ιωάννα Καβρουλάκη με μια ματιά

Το 2023 παρουσίασε τον πρώτο προσωπικό της δίσκο, «YFANTO».

Στην πορεία της έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Διονύσης Τσακνής, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Στρατάκης, Βασίλης Καζούλης, Γιάννης Ζουγανέλης, Κίτρινα Ποδήλατα, Αφανής Ήρωας, Onirama και Ορέστης Ντάντος.

Τον Μάρτιο του 2024 εμφανίστηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Μουσικό Κουτί».

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 – έναρξη 22:00

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2026

Μουσική Σκηνή «Ράδιο»

Δεκελέων 24, Γκάζι

Κρατήσεις θέσεων: 6955840014

Εισιτήρια: 13€

Προπώληση: more.com