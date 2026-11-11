Οι Vanila Swing επιστρέφουν στο Theatre of the NO με το «From Swing to Rock ’n’ Roll», ένα live αφιερωμένο στη μουσική διαδρομή που ένωσε το swing των δεκαετιών του ’30 και του ’40 με την εκρηκτική ενέργεια του rock ’n’ roll που ακολούθησε.

Με 15 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή της Αθήνας και εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, το συγκρότημα επιχειρεί να ζωντανέψει επί σκηνής μια εποχή κατά την οποία ο ρυθμός, το groove και η σκηνική ενέργεια άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο ακούμε και βιώνουμε τη μουσική.

Η διαδρομή ξεκινά από τα αμερικανικά juke joints και τις ballroom αίθουσες των ’30s και ’40s και φτάνει στα clubs και τις συναυλιακές σκηνές των ’50s, εκεί όπου το swing και οι rhythm & blues επιρροές άνοιξαν τον δρόμο για το rock ’n’ roll.

Στο πρόγραμμα, ο Benny Goodman, ο Duke Ellington και η Ruth Brown συναντούν τον Elvis Presley, τον Chuck Berry, τον Carl Perkins, τη Wanda Jackson και τον Jerry Lee Lewis, σε ένα μουσικό οδοιπορικό που παρακολουθεί τη μετάβαση από την κομψότητα του swing στη νέα, πιο ηλεκτρισμένη εποχή του rock ’n’ roll.

Η βραδιά στηρίζεται στη ζωντανή ενέργεια της μπάντας, με έμφαση στο groove και στον χορευτικό χαρακτήρα των τραγουδιών, διατηρώντας παράλληλα την vintage αισθητική που χαρακτηρίζει τους Vanila Swing.

Λήδα Αγγελάκη: φωνή

Ανδρέας Καμπύλης: κιθάρα

Σταύρος Ράπτης: κοντραμπάσο

Δημήτρης Γρηγοριάδης: τύμπανα

Κωνσταντίνος Ζώτος: πιάνο

Φωνητικά: Νικολαΐα Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 21:30 Theatre of the NO

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Τηλέφωνο: 6946851001 Τιμή εισιτηρίου: 12€ Προπώληση: ticketmaster.gr