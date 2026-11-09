Η Ελεονόρα Μανόνα ανεβαίνει στη σκηνή του Gazarte Roof Stage για να παρουσιάσει ζωντανά τα τραγούδια από το νέο της album «Κορίτσι εσωστρεφές», έχοντας στο πλευρό της τους μουσικούς της και μια σειρά από special guests.

Το album, στο οποίο η ίδια υπογράφει τους στίχους και τη μουσική, κυκλοφόρησε σε παραγωγή των Δραμαμίνη, Γιάννη και Χάρη Μιχαηλίδη. Στη ζωντανή παρουσίασή του θα συμμετάσχουν ως καλεσμένοι ο Μανώλης Φάμελλος, ο Στάθης Δρογώσης και οι Δραμαμίνη.

Στο πρόγραμμα θα ακουστούν τραγούδια από το «Κορίτσι εσωστρεφές», ανάμεσά τους το «Ένα τραγούδι για τ’ αστέρια», που είχε παρουσιάσει μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά, αλλά και οι «Φανατικοί του έρωτα», που απέκτησαν πρόσφατα το δικό τους music video σε σκηνοθεσία Γιώργου Γερανιού.

Η Ελεονόρα Μανόνα έγινε αρχικά γνωστή και μέσα από την ορχηστρική της δουλειά ως Nora’s Cinematic, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε τη δική της τραγουδοποιητική πορεία και συνεργάστηκε με δημιουργούς της ελληνικής σκηνής.

Παίζουν οι μουσικοί:

Πλήκτρα – τρομπέτα – φωνητικά: Νικόλας Πλάτων

Κιθάρα – φωνητικά: Οδυσσέας Τζιρίτας

Μπάσο: Λάμπρος Ψωμάς

Ντραμς: Γιάννης Παπανικολάου

Φωνητικά: Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, Νικολάια

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Gazarte Roof Stage

Βουτάδων 34, Γκάζι, Αθήνα

Τιμές εισιτηρίων:

Α’ Ζώνη: 20€

Β’ Ζώνη: 18€

Free Seating: 12€

Προπώληση: more.com