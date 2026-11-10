Ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από τη θεατρική παράσταση «Το Θέατρο ή Τη Ζωή Σου» αποκτά πλέον αυτόνομη δισκογραφική ζωή. Ο Σταμάτης Φασουλής ερμηνεύει το «Δεν προλαβαίνω», που κυκλοφορεί στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες από την MLK.

Τη μουσική υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Σταμάτης Φασουλής.

Το «Δεν προλαβαίνω» περνά πλέον από τη θεατρική σκηνή στις ψηφιακές πλατφόρμες, διατηρώντας τη σχέση του με τον κόσμο της παράστασης και με την προσωπική ερμηνεία του Σταμάτη Φασουλή.

Δεν προλαβαίνω, δεν θα προλάβω, δεν πρόλαβα

καταλαβαίνω θα καταλάβω και το ’λαβα

Το μήνυμα σου μέσα από τα χρόνια κι από τη θύελλα

τα χελιδόνια και τ άλλα λόγια τα υπερφίαλα

Δεν ζήλεψα τη νίκη με κόβει στο μανίκι

αυτό που περισσεύει το απαίσιο

Δε ζήλεψα τα φράγκα μονάχα την παράγκα

που φάνταζε παλάτι τέλος αίσιο

Δεν προλαβαίνω, δεν θα προλάβω, δεν πρόλαβα

Επισημαίνω και πετυχαίνω μισόλογα

συμφιλιώνω χρόνια και πόνους άσχετα πράγματα

που βασανίζουν μόνο τους μόνους και τα φαντάσματα

Δεν ήθελα τη νίκη μόνο το νταηλίκι

σαν δεκανίκι για την απόφαση

το σταριλίκι για μένα ήταν

πάντα πάντα πάντα μονάχα η πρόφαση

Το Φασούλης τα λέει όλα

ο θεατρίνος μου

λέει ο γιατρός μου κι ο εαυτός μου ο καμποτίνος μου

Δεν ήθελα τη νίκη με κόβει στο μανίκι

στη λύσσα της πρωτιάς ας μπούνε άλλοι

με κόβει και το λέω πως ξέμαθα να κλαίω

το θέλω να σαλεύει και να με πιλατεύει

θα κάνω ό,τι θέλει το ξερό μου το κεφάλι

Δεν προλαβαίνω, δε θα προλάβω, δεν πρόλαβα

στο κάτω κάτω γλιστράνε κάτω κάτι παλιόλαδα

Γαμώ την πίστα να φάω μια γλίστρα φινάλε μου

κουδούνια σείστρα για τη σκηνή μου

την καπιτάλε μου

Σταμάτης Φασουλής υπόγειο

