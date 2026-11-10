Τα Γυμνά Καλώδια επιστρέφουν στο Κύτταρο για την καθιερωμένη «Συνάντηση του Χειμώνα» με το κοινό της Αθήνας, φέρνοντας στη σκηνή τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφική τους διαδρομή.

Στο πρόγραμμα θα ακουστούν κομμάτια όπως τα «Θέλω», «Άγιες Μέρες», «Οι Μικροί μας Ήρωες», «Εδώ Πολυτεχνείο», «Βρέχει Κάλυκες» και «Ελευθερία», σε μια συναυλία που θα κινηθεί ανάμεσα στις διαφορετικές περιόδους του συγκροτήματος.

Η φετινή εμφάνιση έχει και επετειακό χαρακτήρα, καθώς θα είναι διαθέσιμη σε βινύλιο η νέα συλλογή των Γυμνών Καλωδίων με δέκα τραγούδια από τα πρώτα 25 χρόνια της μπάντας.

Τα Γυμνά Καλώδια δημιουργήθηκαν το 2000 και ακολουθούν έκτοτε ανεξάρτητη πορεία στο ελληνικό rock. Το 2005 κυκλοφόρησαν τον πρώτο ομώνυμο δίσκο τους μέσω της Live Records, ενώ η πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί στη μουσική σκηνή «Στον Αέρα» στην Πετρούπολη.

Με 12 δισκογραφικές κυκλοφορίες σε CD και 7 singles, έχουν χτίσει έναν άμεσο ηλεκτρικό ήχο με ελληνικό στίχο που κινείται ανάμεσα στην προσωπική αναζήτηση, την κοινωνική αγωνία, την απώλεια, τον έρωτα και την αντίσταση. Το πιο πρόσφατο album τους, «Χρόνος σαν Άμμος», κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2024.

Τα Γυμνά Καλώδια είναι ο Χρήστος Καλογράνης στη φωνή και την κιθάρα, ο Κωνσταντίνος Γεροδήμος στο μπάσο και ο Θανάσης Μπουρίκας στα τύμπανα. Στο πιάνο συμμετέχει η Νάγια Γρανά.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026

Πόρτες: 20:30

Ώρα: 21:00 Κύτταρο Live Club

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα Τιμή εισιτηρίου: 12€ Προπώληση: more.com