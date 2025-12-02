Με συνέπεια, στο ετήσιο μουσικό αντάμωμα, τα Γυμνά Καλώδια θα ανέβουν στη σκηνή του Κυττάρου, εκεί όπου η καρδιά του ελληνικού ροκ συνεχίζει να χτυπά δυνατά.

Με τραγούδια που εδώ και δύο δεκαετίες μας συντροφεύουν – «Θέλω», «Άγιες Μέρες», «Μικροί μας Ήρωες», «Εδώ Πολυτεχνείο», «Βρέχει Κάλυκες», «Ελευθερία» και πολλά ακόμη – το power trio υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ένταση και δυνατά συναισθήματα.

Σκοπός τους, όπως πάντα: να βγούμε από το σκοτάδι, να το δαμάσουμε με στίχους και μουσικές, να μοιραστούμε ενέργεια, να ταξιδέψουμε μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια στα μονοπάτια της ψυχής μας.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Πόρτες: 20:30

Κύτταρο Live Club

Αχαρνών και Ηπείρου, Αθήνα

Είσοδος: 12€

Προπώληση: more.com

————————————–

Τα Γυμνά Καλώδια δημιουργήθηκαν το 2000 και ξεκίνησαν την πορεία τους στον χώρο του Ελληνικού Ροκ ηχογραφώντας και κυκλοφορώντας τον πρώτο τους δίσκο τον Ιούνιο του 2005.

Η πρώτη τους συναυλία γίνεται στην μουσική σκηνή ‘στον Αέρα’ στην Πετρούπολη.

Έχουν κυκλοφορήσει 12 δίσκους (CD) και 7 singles, ενώ το πιο πρόσφατο album κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2024, με τίτλο «Χρόνος σαν άμμος».

Όλες οι κυκλοφορίες της μπάντας είναι ανεξάρτητες.

Τα Γυμνά Καλώδια έχουν ταξιδέψει για εμφανίσεις σε συναυλιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και έχουν πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες αλληλεγγύης. Έχουν συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες σε ζωντανές εμφανίσεις αλλά και σε δημιουργικό επίπεδο.

Τα Γυμνά Καλώδια αποτελούνται από τους:

Χρήστο Καλογράνη (φωνή, κιθάρα), Θανάση Μπουρίκα (τύμπανα), Κωνσταντίνο Γεροδήμο (μπάσο).

Συμμετέχει στο πιάνο η Νάγια Γρανά.