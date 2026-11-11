Τι μπορεί να συμβεί όταν ένα νεόνυμφο ζευγάρι και δύο μικροαπατεώνες βρεθούν στο ίδιο ταξίδι πάνω στον Τιτανικό, όλοι με το όνειρο μιας καινούργιας ζωής στη Νέα Υόρκη; Το «Παγόβουνο» της Ισπανίδας συγγραφέα Yolanda García Serrano ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σε παγκόσμια πρεμιέρα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Η ιστορία τοποθετείται στο τελευταίο βράδυ πριν από τη μοιραία σύγκρουση του Τιτανικού με το παγόβουνο. Οι τέσσερις ήρωες ταξιδεύουν προς τη Νέα Υόρκη με το ίδιο όνειρο: να αφήσουν πίσω τους την παλιά τους ζωή και, αν όλα πάνε καλά, να αποκτήσουν μια πολύ καλύτερη.

Μόνο που τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το περιμένουν. Κοσμήματα, πέρλες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα αρχίζουν να εξαφανίζονται μυστηριωδώς, τα ψέματα πολλαπλασιάζονται και οι υποψίες μεταφέρονται από τον έναν στον άλλον. Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα, οι πραγματικές προθέσεις αρχίζουν να αποκαλύπτονται και οι τέσσερις προσπαθούν να καταλάβουν ποιον μπορούν τελικά να εμπιστευτούν.

Η παράσταση χρησιμοποιεί το ιστορικό σκηνικό του Τιτανικού ως αφετηρία για μια κωμωδία παρεξηγήσεων και ανατροπών, όπου οι χαρακτήρες κυνηγούν χρήματα, ευκαιρίες και μια διαφορετική ζωή, χωρίς να γνωρίζουν πόσο λίγο χρόνο έχουν μπροστά τους.

Ζουγανέλης, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού και Πατριαρχέας στον Τιτανικό

Στους τέσσερις κεντρικούς ρόλους συναντιούνται ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού και ο Θανάσης Πατριαρχέας.

Τη μετάφραση και διασκευή υπογράφει η Μαρία Χατζηεμμανουήλ, τα σκηνικά ο Μανόλης Παντελιδάκης, τα κοστούμια η Ιωάννα Καλαβρού και τους φωτισμούς ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Θεοδώρα Κοκκινίδη, ενώ τις φωτογραφίες της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Καλφαμανώλης.

Ένα ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο πίσω από τον τίτλο της παράστασης είναι ότι στον πραγματικό Τιτανικό ταξίδευαν τέσσερις Έλληνες επιβάτες τρίτης θέσης: ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο Απόστολος Χρονόπουλος, ο Δημήτρης Χρονόπουλος και ο Βασίλειος Καταβέλης. Κανείς τους δεν επέζησε από το ναυάγιο της 15ης Απριλίου 1912.

Η διάρκεια της παράστασης είναι περίπου 90 λεπτά.

Παραστάσεις: έως 10 Δεκεμβρίου 2026

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή: 18:00 Embassy Theater

Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Κολωνάκι, Αθήνα

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