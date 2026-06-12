Ο Γιάννης Ζουγανέλης επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Κράτα τον χρόνο», μια δουλειά που συνομιλεί με το σήμερα, κοιτάζει κατάματα τον άνθρωπο και στέκεται με ευαισθησία, χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση απέναντι στην εποχή μας.

Με κεντρικό σύμβολο τον χρόνο άλλοτε ως μνήμη, άλλοτε ως αγωνία και άλλοτε ως αφορμή για προβληματισμό, ο δημιουργός καταθέτει ένα ολοκληρωμένο μουσικό έργο στο οποίο συνυπάρχουν η προσωπική εξομολόγηση, η τρυφερότητα και ο ιδιαίτερος σχολιασμός. Από το ομότιτλο τραγούδι «Κράτα τον χρόνο» μέχρι και «Ο χρόνος φεύγει», ο δίσκος αγγίζει ζητήματα της καθημερινότητας και της σύγχρονης πραγματικότητας με τον ιδιαίτερο τρόπο που χαρακτηρίζει τον Γιάννη Ζουγανέλη: άμεσο, ανθρώπινο και βαθιά επικοινωνιακό.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει δέκα τραγούδια:

Κράτα τον χρόνο

Τεχνητή νοημοσύνη

Εγώ πάντως δεν φταίω

Trap test

Θέλω τώρα να το ζήσω

Αλήθεια τώρα;

Βάλε άλλο ένα

Χορεύω ένα ζεϊμπέκικο

Γυναίκα εικόνα ιερή

Ο χρόνος φεύγει

Στη νέα αυτή κυκλοφορία συμμετέχουν στιχουργικά, εκτός από τον ίδιο τον Γιάννη Ζουγανέλη, οι Νίκος Γρίτσης, Φωτεινή Αθερίδου, Αντώνης Παπαϊωάννου, Σάννυ Μπαλτζή, Λίνα Δημοπούλου, Βάγια Καλαντζή, Χρήστος Προμοίρας και Νίκος Κεραμίδας, δίνοντας ο καθένας το δικό του χρώμα στο υλικό.

Η ενορχήστρωση φέρει την υπογραφή του Γιάννη Ζουγανέλη και του Θαλή Τριανταφύλλου.

Το «Κράτα τον χρόνο» κυκλοφορεί από την Αυλός.