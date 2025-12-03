Βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της συγγραφέως που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ωκεανός, το έργο «Τίμιες Πόρνες» αντλεί την έμπνευσή του από αληθινές ιστορίες γυναικών που βίωσαν τη βία, την εκμετάλλευση και την κοινωνική απόρριψη. Μέσα από μια συγκινητική και αληθινή δραματουργική αφήγηση, το Θέατρο της Ημέρας φέρνει στη σκηνή ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, τολμηρό και επίκαιρο, που φωτίζει με ευαισθησία και ρεαλισμό τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης κοινωνίας.

Η συγγραφέας αντιμετωπίζει τις ηρωίδες της – καθημερινές γυναίκες ανάμεσά μας – με συμπάθεια και κατανόηση, επιχειρώντας να διεισδύσει στον ψυχισμό της καθεμίας, να τις απενοχοποιήσει, ενώ παράλληλα εισάγει πρόσωπα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τις ώθησαν στην κοινή τους μοίρα, αλλά και μορφές που άπλωσαν χέρι βοηθείας και επούλωσαν τις πληγές τους.

Η παράσταση παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Ανδρομάχης Μοντζολή και πρωτότυπη μουσική και τραγούδια του Γιάννη Ζουγανέλη.

Οι ηθοποιοί Μάρα Δαρμουσλή και Κρυσταλλία Κεφαλούδη που ενσαρκώνουν τις ηρωίδες «συναντώνται» μέσα από τις ιστορίες τους σ’ έναν κοινό ψυχικό βιότοπο, ψάχνοντας τη φωνή τους και ορθώνοντας το ανάστημά τους. Σε ένα έργο μαρτυρία – καταγγελία, πλούσιο σε αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα και αισθήσεις, οι ηθοποιοί με την ευαισθησία και τις λεπτές αποχρώσεις της ερμηνείας τους, δρουν καταλυτικά στην ατμόσφαιρα και εξέλιξη της παράστασης που με κινηματογραφικά στοιχεία ξετυλίγεται μπροστά στο θεατή…

Συγγραφέας: Λένα Τερκεσίδου

Σκηνοθεσία-Σκηνικά-Κοστούμια: Ανδρομάχη Μοντζολή

Μουσική-τραγούδια: Γιάννης Ζουγανέλης

Κινηματογραφικά αποσπάσματα: Γιάννης Κάσσης

Φωτισμοί: Γιώργος Σηφάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Καταλιακού

Φωτογραφίες: Μαργαρίτης Δημήτρης

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Μάρα Δαρμουσλή, Κρυσταλλία Κεφαλούδη

Στα κινηματογραφικά στιγμιότυπα συμμετέχουν: Χριστίνα Αλεξανιάν, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Βύρων Κολάσης

Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή ώρα 9:00 μ.μ. & Κυριακή ώρα 6:00 μ.μ.

(Παρασκευές 24,31 Οκτωβρίου, 7,14 Νοεμβρίου 2025 & Κυριακές 26 Οκτωβρίου, 2,9,16,23,30 Νοεμβρίου 2025)

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα & 40΄ χωρίς διάλειμμα

Θέατρο της Ημέρας

Ν. Γεννηματά 20 (δίπλα στο Μετρό Πανόρμου)

τηλ. 2106929090, 2106995777

Τιμές εισιτηρίων: 18 € κανονικό / 13 € φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, ομαδικό (άνω των 15 ατόμων) / ατέλειες 5 €.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com