Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Χριστιάνα Γαλιάτσου, κυκλοφορεί το single «Εσύ & εγώ», σε μουσική ντου πολυσχιδή Γιάννη Ζουγανέλη και σε στίχους της Βάγιας Καλαντζή.

Ένα τραγούδι ύμνος στον χωρισμό και τα συναισθήματα που μπορεί εκείνος να προκαλέσει.

Ένα βαθιά συναισθηματικό κομμάτι που αποτυπώνει την ευαισθησία της στιγμής, όταν δύο άνθρωποι που αγαπιούνται, τραβάνε ξεχωριστούς δρόμους. Μια ατμοσφαιρική ενορχήστρωση που σε μεταφέρει με ευαλωτότητα σε εκείνη την ιδιαίτερη κατάσταση μεταξύ απόγνωσης και επανεκκίνησης.

Η Χριστιάνα Γαλιάτσου ανήκει στην κατηγορία των αγαπημένων ερμηνευτριών, έχοντας στο ενεργητικό της έχει συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές. Η πλατιά γκάμα και η εκφραστικότητά της φωνής της, της επιτρέπουν να κινείται με αξιώσεις σε διαφορετικά μουσικά πεδία με αμετακίνητη όμως συνέπεια στο καλό τραγούδι.

Το τραγούδι «Εσύ & εγώ» κυκλοφορεί ψηφιακά από το Ogdoo Music Group.

Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης

Στίχοι: Βάγια Καλαντζή

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Κιθάρες: Κίμωνας Πολλάτος

Τύμπανα, κρουστά: Πέτρος Πελέλης

Μπάσο: Πολύς Πελέλης

Πλήκτρα: Γιώργος Μπενάρδος, Γιώργος Γεωργουσόπουλος

Ενορχήστρωση: Πολύς Πελέλης

Mastering: Αντώνης Τζώρτζης

Κινηματογράφηση/Μοντάζ: Πάνος Ηλιόπουλος

Κινηματογράφηση: Πάνος Μπόζικας

Στο βίντεο κλιπ συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης

Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Τάνια Ρόκκα, Γιώργος Μπούμπας

Στέκεσαι μπροστά στην πόρτα

Περιμένεις να μιλήσω

Μα δεν έχω να σου πω πια τίποτα

Με πλήγωσαν τα λόγια

Τι να πω και τι ν’ ακούσω

Άσε ν’ αρκεστούμε στα ανείπωτα

Κι εσύ κι εγώ μέχρι εδώ…

Μη, μην εξηγείς πώς και τι

Δώσε ένα τέλος, αρχή

Κι ας μιλήσει η σιωπή, μπορεί

Μη, μη ξεχαστείς στο γιατί

Μην αφήσεις ούτε σχισμή

Που η ελπίδα χωράει να μπει

Μην ανάψεις ούτε ένα φως

Ο έρωτας φημίζεται τυφλός

Και θα νιώθει πόνο κι ας μη

Κι ας μη βλέπει πώς φεύγεις

Κι ας μη βλέπει πώς φεύγεις

Μη, μην αιχμαλωτίσεις τη στιγμή

Μια καρδιά αιχμάλωτη αρκεί

Φύγε στο σκοτάδι νικητής

Νικητής κι όμως κλέφτης

Στέκεσαι μπροστά στην πόρτα

Και ο χρόνος πάει πίσω

Όλα αυτά του χθες φωνάζουν ύποπτα

Φύγε, με σβηστά τα φώτα

Άσε με να σε αφήσω

Πιο καλά να μείνουνε στο τίποτα

Κι εσύ κι εγώ μέχρι εδώ…