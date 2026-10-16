«Σε γκρίζους δρόμους», μια καλλιτεχνική σύμπραξη που ενώνει την αισθαντική και κρυστάλλινη ερμηνεία της Ζωής Λιαντράκη με την εμβληματική και αναγνωρίσιμη φωνή του Γιάννη Ζουγανέλη.

Το τραγούδι αποτελεί προϊόν της δημιουργικής συνεργασίας της Κωνσταντίας Κατσιάμπα, η οποία υπογράφει τη μελωδία και της Γιώτας Γερογιώργη η οποία συνέθεσε τους άμεσους και βιωματικούς στίχους.

Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό ντουέτο που πραγματεύεται τη μελαγχολία της αστικής μοναξιάς και τη λυτρωτική επίδραση του έρωτα. Μέσα από τη σύνθεσή του, το κομμάτι αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο το ταξίδι από το σκοτάδι της απουσίας προς το «εμείς» και την κοινή συμπόρευση.

Η συνεργασία των δύο ερμηνευτών προσδίδει στο έργο εκφραστικό βάθος. Η προσέγγιση της Ζωής Λιαντράκη μεταφέρει την ευαισθησία της αναμονής, ενώ ο Γιάννης Ζουγανέλης συμπληρώνει ιδανικά το ηχητικό αποτέλεσμα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ακουστική εμπειρία.

Το single «Σε γκρίζους δρόμους» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.