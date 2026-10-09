Οι «Λευκές Νύχτες ενός Κλόουν» του Βασίλη Κατσικονούρη, βασισμένες στη νουβέλα «Λευκές Νύχτες» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, ανεβαίνουν στο Θέατρο Μαβίλη σε σκηνοθεσία και με πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη.
Η μοναξιά του ονειροπόλου μέσα από έναν ξεχασμένο κλόουν
Στο έργο, ο ντοστογιεφσκικός ήρωας μεταφέρεται στον κόσμο του τσίρκου: ένας ξεχασμένος κλόουν, μόνος σε μια άδεια πόλη, συναντά μια γυναίκα που γίνεται η τελευταία του ελπίδα για ανθρώπινη επαφή και ευτυχία. Ο Φιόντορ και η Νάστενκα μοιράζονται λίγες νύχτες όπου η μοναξιά, η προσμονή και το όνειρο μπλέκονται με το χιούμορ και τη συγκίνηση.
Στους δύο κεντρικούς ρόλους εμφανίζονται ο Γιάννης Στεφόπουλος και η Μαρία Παπαλάμπρου, ενώ συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Στο video art εμφανίζονται οι Γιάννης Μποσταντζόγλου, Μαρίνα Ταβουλάρη, Γιάννης Ζουγανέλης και Βασίλης Κατσικονούρης.
Κείμενο: Βασίλης Κατσικονούρης
Σκηνοθεσία – Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης
Σύμβουλος δραματολόγος: Γιώργος Βουδικλάρης
Video art – Video σχεδιασμός: Παντελής Μάκκας
Σχεδιασμός φωτισμών: Στέβη Κουτσοθανάση
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Παραστάσεις:
Από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026
Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Θέατρο Μαβίλη
Δορυλαίου 10-12, Αθήνα
Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 6451169
Τιμές εισιτηρίων:
Α΄ Ζώνη: 20€
Β΄ Ζώνη: 18€ / 14€ φοιτητικό, ανέργων
Γ΄ Ζώνη: 16€ / 14€ φοιτητικό, ανέργων
Προπώληση: TicketServices