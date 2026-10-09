Οι «Λευκές Νύχτες ενός Κλόουν» του Βασίλη Κατσικονούρη, βασισμένες στη νουβέλα «Λευκές Νύχτες» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, ανεβαίνουν στο Θέατρο Μαβίλη σε σκηνοθεσία και με πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη.

Η μοναξιά του ονειροπόλου μέσα από έναν ξεχασμένο κλόουν

Στο έργο, ο ντοστογιεφσκικός ήρωας μεταφέρεται στον κόσμο του τσίρκου: ένας ξεχασμένος κλόουν, μόνος σε μια άδεια πόλη, συναντά μια γυναίκα που γίνεται η τελευταία του ελπίδα για ανθρώπινη επαφή και ευτυχία. Ο Φιόντορ και η Νάστενκα μοιράζονται λίγες νύχτες όπου η μοναξιά, η προσμονή και το όνειρο μπλέκονται με το χιούμορ και τη συγκίνηση.

Στους δύο κεντρικούς ρόλους εμφανίζονται ο Γιάννης Στεφόπουλος και η Μαρία Παπαλάμπρου, ενώ συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Στο video art εμφανίζονται οι Γιάννης Μποσταντζόγλου, Μαρίνα Ταβουλάρη, Γιάννης Ζουγανέλης και Βασίλης Κατσικονούρης.

Κείμενο: Βασίλης Κατσικονούρης

Σκηνοθεσία – Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης

Σύμβουλος δραματολόγος: Γιώργος Βουδικλάρης

Video art – Video σχεδιασμός: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέβη Κουτσοθανάση

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Παραστάσεις:

Από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Θέατρο Μαβίλη

Δορυλαίου 10-12, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 6451169

Τιμές εισιτηρίων:

Α΄ Ζώνη: 20€

Β΄ Ζώνη: 18€ / 14€ φοιτητικό, ανέργων

Γ΄ Ζώνη: 16€ / 14€ φοιτητικό, ανέργων

Προπώληση: TicketServices