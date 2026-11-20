Η αληθινή ιστορία ενός εγκλήματος που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία τη δεκαετία του 1960 επιστρέφει στη σκηνή. Το «Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση» του Βασίλη Κατσικονούρη συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, αυτή τη φορά με νέα πρόσωπα στους κεντρικούς ρόλους.

Στη νέα διανομή ο Ηλίας Βαλάσης υποδύεται τον φονιά, ο Δημήτρης Καπετανάκος αναλαμβάνει τον ρόλο του Χρήστου και η Άννα Καλαϊτζίδου ενσαρκώνει τη Δήμητρα. Οι τρεις ηθοποιοί παρουσίασαν ήδη αυτή την εκδοχή της παράστασης στη Θεσσαλονίκη, πριν από την επιστροφή της στον Πειραιά.

Το έργο αντλεί το υλικό του από πραγματικά γεγονότα και εξετάζει ένα έγκλημα όχι μόνο ως πράξη ενός προσώπου, αλλά και μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον που μπορεί να το δικαιολογήσει ή να το αποσιωπήσει. Η πατριαρχία, οι παγιωμένες αντιλήψεις περί «τιμής», η θέση της γυναίκας και η ευθύνη μιας ολόκληρης κοινότητας βρίσκονται στο επίκεντρο. Πού τελειώνει η προσωπική ενοχή και πού αρχίζει η συνενοχή της σιωπής;

Η παράσταση είχε παρουσιαστεί ήδη την προηγούμενη θεατρική περίοδο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η φετινή επιστροφή, με ανανεωμένο πρωταγωνιστικό σχήμα, δίνει μια νέα ερμηνευτική διάσταση στο ίδιο δραματικό υλικό.

Η διανομή και οι συντελεστές

Μαζί με τους Ηλία Βαλάση, Άννα Καλαϊτζίδου και Δημήτρη Καπετανάκο παίζουν οι Φώτης Θωμαΐδης, Φωτεινή Ντεμίρη, Γεωργία Συφιανού, Στέργιος Αντούλας, Γιώργος Παράσχος, Γιώργος Λάμπρης, Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Πάνος Βαβάμης και Αναΐς Έλληνα.

Συγγραφέας: Βασίλης Κατσικονούρης

Σκηνοθεσία: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Πρωτότυπη μουσική: Φώτης Σιώτας

Σκηνογραφία: Νατάσσα Παπαστεργίου

Ενδυματολογία: Βασιλική Ρουμπέκα

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Κινησιολογία: Σταύρος Αλέξανδρος Ικμπάλ

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάγια Κυριαζή

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης Γεώργας

Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρούλα Λώλη

Επικοινωνία: Ελένη Λιλή

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Πρεμιέρα: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς

Πληροφορίες / τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 9213310

Ταμείο θεάτρου: 210 4143310

Εισιτήρια

Τιμές από 10€

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