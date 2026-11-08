Ένας κύκλος δώδεκα τραγουδιών του Μιχάλη Ανδρονίκου σε ποίηση Κωστή Παλαμά, Κώστα Καρυωτάκη, Μαρίας Πολυδούρη και Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, με την Αλεξάνδρα Κλάδη στη φωνή και τον Σπύρο Δεληγιαννόπουλο στο πιάνο.

Το νήμα που συνδέει τους τέσσερις ποιητές υφαίνεται ανάμεσα στη σκιά και στο φως του Μεσοπολέμου, σε μια εποχή ρωγμών και ανήσυχων οραμάτων, όπου ο λόγος γίνεται καταφύγιο και μαρτυρία, ψίθυρος και κραυγή. Πέρα όμως από την ιστορική συγκυρία, τους ενώνει μια βαθύτερη συγγένεια: τα ποιήματά τους, που συχνά οι ίδιοι αποκαλούσαν «τραγούδια», κινούνται ανάμεσα σε όσα έζησαν και σε όσα δεν πρόλαβαν να υπάρξουν. Έρωτες ανεκπλήρωτοι, όνειρα που έσβησαν, λόγια που δεν βρήκαν φωνή και τραγούδια που δεν ειπώθηκαν ποτέ συνθέτουν τον ποιητικό κόσμο του έργου.

Ο τίτλος «Τραγούδια Αγέννητα», εμπνευσμένος από το ομώνυμο ποίημα του Κωστή Παλαμά, συμπυκνώνει τόσο το περιεχόμενο όσο και την ιδιαίτερη ιστορία του έργου. Ο δίσκος ανοίγει με τραγούδια που δεν πρόλαβαν να γεννηθούν και ολοκληρώνεται με μια λέξη που δεν πρόλαβε να ειπωθεί, στον «Αποχαιρετισμό στη Μουσική» του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη.

Έναν αιώνα μετά τη συγγραφή τους, αυτά τα ποιήματα γεννιούνται ξανά μέσα από τη μουσική!

Μουσική – Επιλογή ποιημάτων: Μιχάλης Ανδρονίκου

Ερμηνεία: Αλεξάνδρα Κλάδη

Πιάνο: Σπύρος Δεληγιαννόπουλος

Ποίηση: Κωστής Παλαμάς, Κώστας Καρυωτάκης, Μαρία Πολυδούρη, Ναπολέων Λαπαθιώτης

Τα «Τραγούδια Αγέννητα» κυκλοφορούν ψηφιακά από την IRIDA MUSIC.