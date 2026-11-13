Ο Claydee παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του «Δική μου», αυτή τη φορά με τη φωνή της Ρένας Μόρφη. Στην πρώτη τους συνεργασία, οι δύο καλλιτέχνες συνδυάζουν τις διαφορετικές μουσικές τους αφετηρίες, με τη χαρακτηριστική φωνή και το ιδιαίτερο ερμηνευτικό ύφος της Μόρφη να δίνουν νέο χρώμα στο τραγούδι.

Και το μουσικό ταξίδι του «Δική Μου» δεν σταματά εδώ! Το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει και με τίτλο «Jeta Ime», σε μια συνεργασία του Claydee με έναν από τους κορυφαίους και πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της Αλβανίας, τον Ledri Vula και κοντεύει το 1Μ streams στο Spotify μόνο.

Με δύο διαφορετικές εκδοχές και δύο ξεχωριστές καλλιτεχνικές συνεργασίες, ο Claydee αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πως ένα τραγούδι μπορεί να ξεπεράσει τα μουσικά σύνορα, αποκτώντας κάθε φορά έναν νέο χαρακτήρα. Το «Δική Μου» αποκτά νέα φωνή, νέα ενέργεια και μας συστήνεται ξανά, αυτή τη φορά μέσα από τη καλλιτεχνική ταυτότητα της Ρένας Μόρφη.