Η Χριστιάνα Σιόκα συνεργάζεται με τον Claydee στο νέο αγγλόφωνο τραγούδι «Remember», που κυκλοφόρησε από την Panik Records. Μετά τη «Σιωπή», το πρώτο ελληνόφωνο τραγούδι που παρουσίασε το καλοκαίρι, η ερμηνεύτρια επιστρέφει στα αγγλικά για να μιλήσει για μια σχέση που έχει τελειώσει, αλλά εξακολουθεί να την απασχολεί.

Στο «Remember», η ανάμνηση ενός ανθρώπου φέρνει μαζί της αντικρουόμενα συναισθήματα. Υπάρχει ακόμη η επιθυμία να επιστρέψει, αλλά και η απογοήτευση για τα ψέματα και τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Το τραγούδι στέκεται σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή μετά τον χωρισμό, όταν η λογική λέει πως πρέπει να προχωρήσεις και η καρδιά επιμένει να γυρίζει πίσω.

Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν από κοινού η Χριστιάνα Σιόκα, ο Claydee και ο Paris Kalpos. Για τη Σιόκα, που έχει μιλήσει ανοιχτά για τη διαδρομή της ανάμεσα στο αγγλόφωνο παρελθόν της και την ελληνική μουσική σκηνή, το «Remember» είναι μια ακόμη συνεργασία με δημιουργούς από τον χώρο της pop και της dance μουσικής.