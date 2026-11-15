Μια γυναίκα που επιμένει πως το πρόβλημα δεν είναι η ίδια αλλά ο κόσμος γύρω της βρίσκεται στο κέντρο του «People, Places & Things», του πολυβραβευμένου έργου του Ντάνκαν ΜακΜίλαν που παρουσιάζει το Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή.

Η Έμμα αναγκάζεται να μπει σε κέντρο απεξάρτησης. Το πρώτο που της ζητούν είναι να παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα. Εκείνη, όμως, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά: θεωρεί ότι η μέθη και η χρήση ουσιών είναι ένας τρόπος να αντέξει την πραγματικότητα, έναν κόσμο που της φαίνεται πολύ πιο προβληματικός από την ίδια.

Και όταν καλείται να πει «την αλήθεια», αντιδρά και πάλι. Για την Έμμα δεν υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια, αλλά πολλές εκδοχές της. Έτσι, η πορεία προς τη νηφαλιότητα γίνεται ταυτόχρονα μια σύγκρουση με τον εαυτό της, με τους άλλους και με όσα έχει μάθει να χρησιμοποιεί ως άμυνα.

Ανάμεσα στην πραγματικότητα, την παραίσθηση και το θέατρο

Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί έναν θίασο εννέα ηθοποιών και χορευτών, ακολουθώντας την ηρωίδα σε μια διαδρομή που κινείται διαρκώς ανάμεσα στην πραγματικότητα και την παραίσθηση. Μέσα από την εξάρτηση, η παράσταση ανοίγει τη συζήτηση για το διαγενεακό τραύμα, την ανάγκη για συμπόνια και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση.

Η Μαίρη Μηνά επιστρέφει στον ρόλο της Έμμα, έναν ρόλο που έχει ήδη σημαδέψει την πορεία της και για τον οποίο έχει διακριθεί, ενώ απέναντί της βρίσκεται η Μαρία Πρωτόπαππα στον τριπλό ρόλο της Γιατρού, της Θεραπεύτριας και της Μητέρας.

Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας και στη συνέχεια ταξίδεψε σε πολλές σκηνές εκτός Βρετανίας. Ο ίδιος ο ΜακΜίλαν το έχει περιγράψει με μια φράση που συμπυκνώνει τον ιδιαίτερο τόνο του: «Πρόκειται για μια φάρσα. Απλά όλες οι πόρτες ανοίγουν προς τα μέσα».

Το People, Places & Things δεν αντιμετωπίζει την εξάρτηση μόνο ως ένα ατομικό πρόβλημα, αλλά ως σημείο εκκίνησης για να μιλήσει για την ταυτότητα, την ανάγκη αποδοχής και την προσπάθεια του ανθρώπου να σταθεί όρθιος μέσα σε μια καθημερινότητα που συχνά μοιάζει αδύνατο να αντέξει.

Κείμενο: Ντάνκαν ΜακΜίλαν

Μετάφραση: Ελένη Κουτσιούμπα, Γιώργος Κουτλής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Σκηνογραφία: Μυρτώ Λάμπρου

Ενδυματολογία: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Μουσική: Τζεφ Βάγγερ

Σχεδιασμός ήχου: Άγγελος Κονταξής

Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Φωτογραφίες – Artwork: Χρήστος Συμεωνίδης

Επεξεργασία εικόνας: Μαύρα Γίδια

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριλένα Μόσχου

Βοηθός σκηνογράφου: Άννα Μπίζα

Βοηθός ενδυματολόγου: Εύα Κουρέλια

Βοηθοί σχεδιασμού φωτισμών: Ιφιγένεια Γιαννιού, Εμμανουέλα Κρίσιλια

Παίζουν οι: Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Μιχάλης Αφολαγιάν, Ιάσονας Βροχίδης, Θανάσης Δόβρης, Ελένη Κουτσιούμπα, Μαίρη Μηνά, Άλκηστις Πολυχρόνη, Μαρία Πρωτόπαππα και Γκαλ Ρομπίσα.

Πρεμιέρα: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Τετάρτη και Κυριακή: 20:00

Πέμπτη και Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:30 και 21:15

Διάρκεια: 120 λεπτά Θέατρο Κνωσός

Κνωσού 11, Πλατεία Αμερικής Εισιτήρια: από 12€ Προπώληση: more.com