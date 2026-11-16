Ο Roger Taylor αποχωρεί από τους Duran Duran και βάζει τέλος στην πορεία του ως ντράμερ, καθώς οι εμβοές από τις οποίες υποφέρει έχουν επιδεινωθεί. Η δύσκολη απόφαση ανακοινώθηκε επίσημα από το συγκρότημα, με τον ίδιο να εξηγεί ότι πρέπει πλέον να προστατεύσει την ακοή και την υγεία του.

«Είναι μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε ποτέ να πάρω. Το να παίζω ντραμς σε αυτή τη μπάντα υπήρξε η χαρά της ζωής μου και δεν θα μπορέσω ποτέ να ευχαριστήσω πραγματικά τους θαυμαστές για την αγάπη που μας έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε ο Roger Taylor.

Όπως αποκάλυψε, οι εμβοές διαγνώστηκαν πρόσφατα και συνέχισαν να επιδεινώνονται, οδηγώντας τον στο σημείο όπου έπρεπε να ακολουθήσει τις συμβουλές των γιατρών του. Η απόφασή του δεν αφορά μόνο την αποχώρηση από τους Duran Duran, αλλά και την οριστική εγκατάλειψη των τυμπάνων.

«Φεύγω σε μια πραγματικά καλή στιγμή»

Παρά τη δυσκολία της απόφασης, ο Roger Taylor θεωρεί ότι αποχαιρετά το συγκρότημα έπειτα από μια περίοδο γεμάτη σημαντικές στιγμές. Οι Duran Duran ολοκλήρωσαν πρόσφατα την περιοδεία τους σε Βρετανία και Ευρώπη, είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει τη δεύτερη εμφάνισή τους ως headliners στο BST Hyde Park, ενώ το 2022 εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame.

Παράλληλα, επέστρεψαν στο studio με τον Nile Rodgers, έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της ιστορίας τους.

«Δεν ήταν εύκολο να αποφασίσω ποια ήταν η κατάλληλη στιγμή για όλα αυτά, αλλά φεύγω σε μια πραγματικά καλή στιγμή», σημείωσε ο Taylor. «Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο τελευταίο κεφάλαιο, με τόσες ξεχωριστές στιγμές που θα κρατήσω για πάντα. Προχωρώ με τεράστια υπερηφάνεια και μόνο αγάπη για τον Simon, τον Nick και τον John».

Ο ρυθμός πίσω από την άνοδο των Duran Duran

Ο Roger Taylor εντάχθηκε στους Duran Duran το 1979 και έναν χρόνο αργότερα είχε διαμορφωθεί η κλασική σύνθεση του συγκροτήματος, μαζί με τους Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor και Andy Taylor.

Το παίξιμό του αποτέλεσε βασικό στοιχείο του ήχου των πρώτων δίσκων τους: του ομώνυμου «Duran Duran» το 1981, του «Rio» το 1982 και του «Seven and the Ragged Tiger» το 1983. Ήταν η περίοδος κατά την οποία τραγούδια όπως τα «Girls on Film», «Hungry Like the Wolf», «Rio», «Save a Prayer» και «The Reflex» μετέτρεψαν το βρετανικό συγκρότημα σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της δεκαετίας του ’80.

Ο Taylor αποχώρησε μετά την εμφάνιση των Duran Duran στο Live Aid το 1985, αναζητώντας μια πιο φυσιολογική ζωή μακριά από τους εξαντλητικούς ρυθμούς και την τεράστια δημοσιότητα. Επέστρεψε για λίγο στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και επανεντάχθηκε οριστικά το 2001, όταν επανενώθηκε η αρχική πεντάδα.

Στη δεύτερη περίοδό του με τους Duran Duran συμμετείχε σε έξι ακόμη studio albums: «Astronaut», «Red Carpet Massacre», «All You Need Is Now», «Paper Gods», «Future Past» και «Danse Macabre». Παράλληλα, περιόδευσε μαζί τους σε ολόκληρο τον κόσμο, συμβάλλοντας στη νέα περίοδο επιτυχίας ενός συγκροτήματος που δεν περιορίστηκε στη νοσταλγία των ’80s.

«Ο Roger είναι αδελφός μας»

Οι Simon Le Bon, Nick Rhodes και John Taylor αποχαιρέτησαν τον επί δεκαετίες συνεργάτη τους με μια κοινή δήλωση, τονίζοντας ότι η παρουσία του υπήρξε καθοριστική για τη μουσική ταυτότητα του συγκροτήματος.

«Ο Roger είναι αδελφός μας. Το παίξιμό του βοήθησε να καθοριστεί ο ήχος των Duran Duran από την αρχή και η επιστροφή του κοντά μας από το 2001 ήταν εξαιρετικά σημαντική για όλους μας», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

Τα τρία μέλη δήλωσαν ότι στηρίζουν απόλυτα την απόφασή του και του ευχήθηκαν υγεία και ευτυχία, ξεκαθαρίζοντας πως θα αποτελεί πάντοτε μέρος της οικογένειας των Duran Duran. Το συγκρότημα, από την πλευρά του, θα συνεχίσει να εξετάζει νέα δημιουργικά σχέδια.

Η αποχώρηση του Roger Taylor κλείνει έναν μεγάλο κύκλο στην ιστορία των Duran Duran. Ο ρυθμός του, όμως, παραμένει μέσα σε τραγούδια που καθόρισαν την αισθητική και τον ήχο μιας ολόκληρης εποχής.