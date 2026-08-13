Ο Roger Taylor επιστρέφει με το νέο single «I See You Now», δίνοντας ένα ακόμη δείγμα από το επερχόμενο προσωπικό του άλμπουμ Violence Insane In A Beautiful World, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 από την Columbia Records. Το τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το πρωί της 12ης Αυγούστου στην εκπομπή του Vernon Kay στο BBC Radio 2 και κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα μαζί με το επίσημο video clip.

Σε αντίθεση με τον έντονο κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό που διατρέχει αρκετά σημεία του νέου δίσκου, το «I See You Now» στρέφεται σε κάτι πολύ πιο προσωπικό. Ο drummer, τραγουδιστής και δημιουργός των Queen αποκάλυψε ότι πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι γραμμένο για τη σύζυγό του, Sarina Taylor.

«Όταν πραγματικά γνωρίζεις κάποιον, τότε τον βλέπεις»

Ο Taylor εξήγησε ότι η ιδέα του τραγουδιού γεννήθηκε μέσα από τη μακρόχρονη σχέση τους. Όπως λέει, όταν πρωτογνωρίζεις έναν άνθρωπο δεν μπορείς να δεις όλες τις πλευρές του. Αυτό έρχεται με τον χρόνο, μέχρι τη στιγμή που αισθάνεσαι πως πλέον τον γνωρίζεις πραγματικά και κάπου εκεί βρίσκεται και το νόημα του τίτλου «I See You Now» («Τώρα σε βλέπω»).

Το προσωπικό στοιχείο περνά και στο video clip. Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν η ίδια η Sarina Taylor μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του Roger, Simon Lupton. Το video είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρο, με μια χαρακτηριστική εξαίρεση: τα κόκκινα αθλητικά παπούτσια του Taylor που διατηρούν το χρώμα τους μέσα στην εικόνα.

Στην ηχογράφηση ο Roger Taylor αναλαμβάνει σχεδόν τα πάντα: κύρια και δεύτερα φωνητικά, drums, μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, πιάνο και keyboards, ενώ επιπλέον keyboards παίζει ο Joshua J. Macrae.

Το δεύτερο single από το νέο του άλμπουμ

Το «I See You Now» είναι το δεύτερο single από το Violence Insane In A Beautiful World. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο το πιο εξωστρεφές «Come On Summer (It’s Party Time)», στο οποίο συμμετέχει η νοτιοαφρικανική Ndlovu Youth Choir.

Το νέο άλμπουμ θα είναι το έβδομο προσωπικό studio album του Taylor και το πρώτο μετά το Outsider του 2021. Περιλαμβάνει δέκα τραγούδια, ανάμεσά τους και μια διασκευή στο «Jealous Guy» του John Lennon. Ο Taylor έχει γράψει όλα τα υπόλοιπα κομμάτια και έχει αναλάβει την παραγωγή μαζί με τον Joshua J. Macrae.

Παρότι ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για concept album, υπάρχει ένας κοινός άξονας πίσω από μεγάλο μέρος του υλικού. Ο Taylor βλέπει έναν κόσμο εντυπωσιακά όμορφο αλλά ταυτόχρονα πληγωμένο από πολέμους, βία, θρησκευτικό μίσος και περιβαλλοντική καταστροφή. Μέσα σε αυτό το σκοτεινό πλαίσιο, επιμένει ότι η καλοσύνη εξακολουθεί να έχει καθοριστική σημασία.

Το «I See You Now» λειτουργεί έτσι ως μία από τις περισσότερο προσωπικές στιγμές του δίσκου: αντί να κοιτάζει προς τον κόσμο γύρω του, ο Roger Taylor στρέφει το βλέμμα σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του εδώ και χρόνια.