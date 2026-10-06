Η βραβευμένη μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» της Ζαχαρένιας Πετράκη επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο ΗΒΗ, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Μετά την περσινή της πορεία και την καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, η παραγωγή επανέρχεται στην Αθήνα με έναν πολυπληθή θίασο, ζωντανή μουσική, αρχειακό υλικό και αφήγηση γύρω από τη ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη.

Το κείμενο βασίζεται σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό και ακολουθεί τον Ξυλούρη από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια, στη σκιά της Κατοχής, μέχρι την καθιέρωσή του στις αθηναϊκές μπουάτ της δεκαετίας του ’70. Η παράσταση φωτίζει παράλληλα τη δημόσια παρουσία του, που συνδέθηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής, φτάνοντας έως την πρόωρη αναχώρησή του από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών.

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης» ζωντανεύει μέσα από ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, ηχητικά ντοκουμέντα και νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Στην τελική διαμόρφωση του κειμένου έχει συνεισφέρει ουσιαστικά η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη και θεματοφύλακας της μνήμης του.

Στην αφήγηση της παράστασης αναβιώνουν πρόσωπα που σημάδεψαν την καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της χώρας, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος και ο Χρήστος Λεοντής, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει η σχέση του Ξυλούρη με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ξεκίνησε με τον δίσκο «Διόνυσε Καλοκαίρι μας» και εξελίχθηκε σε στενή φιλία.

Στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη εμφανίζεται ο Αιμιλιανός Σταματάκης, ενώ αφηγείται η Τάνια Τρύπη. Τραγουδούν οι Γιάννης Μαθές, Χρήστος Γεωργαλής και Ιωάννα Λέκκα. Στη λύρα και τη φωνή συμμετέχει ο Μάνος Πυροβολάκης και στο λαούτο ο Βαγγέλης Μαμαλάκης.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο: Ζαχαρένια Πετράκη

Σκηνοθεσία – επιμέλεια κειμένου: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σύμβουλος δραματουργίας: Ουρανία Ξυλούρη

Ενορχηστρώσεις: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Χορογραφίες / επιμέλεια κίνησης: Έλενα Γεροδήμου

Φωνητική διδασκαλία: Γιάννης Μαθές

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδη

Video Artist / στατικά – γραφικά παράστασης: Βικτώρια Βελλοπούλου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Παίζουν:

Χρήστος Γεωργαλής, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Ιωάννα Λέκκα, Γιάννης Μαθές, Λίζυ Ξανθοπούλου, Σπύρος Σουρβίνος, Αναστασία Τσιλιμπίου, Μάνος Τσούτης, Γιώργος Φλωράτος.

Πριν από την έναρξη κάθε παράστασης προβάλλεται η ταινία μικρού μήκους «Τα παιδικά χρόνια του Ψαρονίκου στα Ανώγεια», με τους Πέγκυ Τρικαλιώτη, Μιχάλη Αεράκη, Άρη Λεμπεσόπουλο, Θανάση Κουρλαμπά και Νίκο Καραγεώργη, καθώς και τους νεαρούς Σεραφείμ Γκούβρα, Ιάσωνα Ρούσσο, Μάξιμο Γρηγοράτο, Άλκη Μιχαηλίδη και Μαρία Κασάρχου.

Έναρξη: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 17:30 & 21:00

Κυριακή 18:00

Θέατρο ΗΒΗ

Σαρρή 27, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων: VIP1 35€, VIP2 30€, Α’ Ζώνη 25€, Β’ Ζώνη 20€, Γ’ Ζώνη 18€. Φοιτητικό, ανέργων, παιδικό έως 12 ετών και ΑμεΑ χωρίς αμαξίδιο: 18€ στη Β’ Ζώνη και 16€ στη Γ’ Ζώνη. Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν κατόπιν επικοινωνίας με το ταμείο, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Προπώληση: more.com