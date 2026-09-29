Το «Σεσουάρ για δολοφόνους», η διαδραστική κωμωδία μυστηρίου των Μπρους Τζόρνταν και Μέριλιν Έιμπραμς, επιστρέφει στο Θέατρο Γκλόρια για 18η χρονιά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και Δημήτρη Μακαλιά. Η παράσταση διατηρεί το στοιχείο που την έκανε ξεχωριστή: το κοινό δεν παρακολουθεί απλώς την υπόθεση, αλλά συμμετέχει ενεργά στην εξιχνίασή της.
Ένα κομμωτήριο γεμάτο υπόπτους
Η δράση εκτυλίσσεται στο «Studio Antony», ένα κομμωτήριο στην οδό Ιπποκράτους. Όταν η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, Αμαλία Τσαλίκογλου, βρίσκεται δολοφονημένη στον επάνω όροφο, εργαζόμενοι και πελάτες περνούν αμέσως στο μικροσκόπιο της αστυνομίας.
Ο κομμωτής Τόνυ, η κυρία Χατζηπατέρα, η Σόφη και ο μυστηριώδης αντικέρ Λεωνίδας είναι οι βασικοί ύποπτοι. Την έρευνα αναλαμβάνει ο αστυνόμος Σταύρος Σταυράκος με τον βοηθό του Πανάγο, όμως για να λυθεί η υπόθεση χρειάζονται και τους θεατές.
Το κοινό αποφασίζει το φινάλε
Η ιδιαιτερότητα του έργου βρίσκεται στη ζωντανή συμμετοχή του κοινού. Οι θεατές παρατηρούν, κάνουν ερωτήσεις, αμφισβητούν τις εκδοχές των υπόπτων και στο τέλος ψηφίζουν ποιος θεωρούν ότι είναι ο δολοφόνος. Έτσι η ίδια υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί σε διαφορετικό φινάλε από βραδιά σε βραδιά.
Η παράσταση επιστρέφει με ανανεωμένη διανομή, καθώς στον θίασο συμμετέχει φέτος και ο Άρης Αντωνόπουλος, μαζί με γνώριμα πρόσωπα της προηγούμενης σεζόν.
Κείμενο: Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς
Απόδοση: Θοδωρής Πετρόπουλος
Διασκευή: Νικορέστης Χανιωτάκης
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης – Δημήτρης Μακαλιάς
Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα
Κοστούμια: Κατερίνα Ανδρικοπούλου
Μουσική επιμέλεια: Ο θίασος
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Παραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές
Παίζουν: Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
Σε διπλή διανομή: Γιάννης Λατουσάκης, Αθηνά Μουστάκα.
Πρεμιέρα: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026
Ημέρες και ώρες:
Τετάρτη & Κυριακή: 20:00
Παρασκευή: 21:00
Σάββατο: 18:00 & 21:00
Θέατρο Γκλόρια
Ιπποκράτους 7, Αθήνα
Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3600832
Τιμές εισιτηρίων:
Α Ζώνη: 22€
Β Ζώνη: 20€
Γ Ζώνη: 18€
Εξώστης: 17€
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