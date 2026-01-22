Το «Σεσουάρ για δολοφόνους», η πανέξυπνη κωμωδία των Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς, συνεχίζεται για 17η χρονιά στην Ελλάδα!

Το Θέατρο Γκλόρια φιλοξενεί -σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και Δημήτρη Μακαλιά και σε διασκευή του Θοδωρή Πετρόπουλου– την αγαπημένη διαδραστική, αλλοπρόσαλλη και απολαυστική κωμωδία, που απευθύνεται σε όσους λατρεύουν το χιούμορ, το μυστήριο και θέλουν να παίρνουν …την κατάσταση στα χέρια τους! Ας μην ξεχνάμε ότι στο «Σεσουάρ» ο πρωταγωνιστής είναι το ίδιο το κοινό που συμμετέχει ενεργά ώστε να βρει τον δολοφόνο!

Ένα ψαλίδι, πολλές εκδοχές. Μία αλήθεια (απλώς κάθε βράδυ διαφορετική!).

Καθώς η υπόθεση εξελίσσεται, οι ύποπτοι που βρίσκονται επί σκηνής απευθύνονται όλο και περισσότερο στο κοινό, το προκαλούν να γίνει πιο παρατηρητικό, πιο καχύποπτο και να δει πίσω από τα φαινόμενα. Οι θεατές δεν παρακολουθούν απλώς την ιστορία, αλλά καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά και να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα:

Ποιος είναι τελικά ο δολοφόνος της Αμαλίας Τσαλίκογλου;

Ο τσαχπίνης κομμωτής Τόνυ, η μεγαλοαστή κυρία Χατζηπατέρα, η ροζ τσιχλόφουσκα-βοηθός πιστολάκι Σόφη ή ο μυστηριώδης αντικέρ Λεωνίδας;

Στο «Studio Antony» όλοι έχουν κάτι να κρύψουν.

Θα μπορούσε να είναι ο καθένας από αυτούς, καθώς ο αστυνόμος Σταύρος Σταυράκος θεωρεί ότι όλοι είναι ύποπτοι. Μαζί του -και όχι πάντα ιδιαίτερα βοηθητικός- ο πανέξυπνος (;) βοηθός του, ο Πανάγος.

Υπόθεση

Η δράση εκτυλίσσεται στο κομμωτήριο «Studio Antony», επί της οδού Ιπποκράτους στην Αθήνα. Ξαφνικά η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, που ζει στον πάνω όροφο, βρίσκεται δολοφονημένη. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες του κομμωτηρίου μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αστυνομικών, οι οποίοι ζητούν την βοήθεια του κοινού για να λύσουν το μυστήριο.

Οι θεατές αποφασίζουν ποιος «κουρεύεται» στο τέλος.

Το κοινό καλείται να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να βγάλει τη δική του ετυμηγορία. Κάθε βράδυ ψηφίζεται ένας από τους τέσσερις υπόπτους ως ο επικρατέστερος δολοφόνος κι η παράσταση οδηγείται σε διαφορετικό φινάλε.

Ένα παγκόσμιο θεατρικό φαινόμενο

Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» (Shear Madness) συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα και μακροβιότερα διαδραστικά θεατρικά έργα παγκοσμίως. Έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες και παρουσιαστεί σε δεκάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, με περισσότερους από 8,2 εκατομμύρια θεατές διεθνώς. Η διαχρονική του επιτυχία και η μοναδική του σχέση με το κοινό το έχουν καθιερώσει ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς του διαδραστικού θεάτρου, με αναγνώριση και από το Βιβλίο Γκίνες για τη μακροβιότητά του.

Κείμενο: Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς

Απόδοση: Θοδωρής Πετρόπουλος

Διασκευή: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης-Δημήτρης Μακαλιάς

Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Κατερίνα Ανδρικοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Ο θίασος

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Φωτογραφίες-Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παίζουν (αλφαβητικά): Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.

Σε διπλή διανομή: Γιάννης Λατουσάκης, Αθηνά Μουστάκα

Πρεμιέρα:

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Ημέρες και Ώρες:

Τετάρτη & Κυριακή: 20.00

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.00 (από 7/2) & 21.00

Θέατρο Γκλόρια

Ιπποκράτους 7, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103600832

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com