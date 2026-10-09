Ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστι επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Θέατρο Χορν, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Το δικαστικό θρίλερ συνεχίζει την πορεία του με ανανεωμένη διανομή και με τους Γιάννη Βούρο, Δημήτρη Πιατά, Ευγενία Δημητροπούλου και Μέμο Μπεγνή στους κεντρικούς ρόλους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Λέοναρντ Βόουλ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία μιας εύπορης χήρας. Οι ενδείξεις μοιάζουν να τον καταδικάζουν, όμως ο έμπειρος ποινικολόγος Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς δεν είναι πεπεισμένος για την ενοχή του. Καθώς η υπόθεση οδηγείται στο δικαστήριο, οι μαρτυρίες και οι αποκαλύψεις αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα.

Καθοριστικό πρόσωπο στην εξέλιξη είναι η αινιγματική Ρομέιν, σύζυγος του κατηγορούμενου, η οποία φαίνεται να κρατά την άκρη του νήματος. Η ιστορία προχωρά μέσα από συνεχείς ανατροπές, ενώ η τελική λύση παραμένει μέχρι τέλους ένα από τα μεγάλα μυστικά του έργου.

Στη φετινή διανομή, ο Γιάννης Βούρος ερμηνεύει τον Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς, ο Δημήτρης Πιατάς τον Τζον Μέηχιου, η Ευγενία Δημητροπούλου τη Ρομέιν και ο Μέμος Μπεγνής τον Λέοναρντ Βόουλ. Μαζί τους εμφανίζονται οι Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη και Νίκη Παλληκαράκη.

Η παράσταση επιστρέφει έπειτα από τρεις συνεχόμενες σεζόν sold out, με περισσότερες από 550 παραστάσεις και περίπου 200.000 θεατές.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Αγκάθα Κρίστι

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Θεατρική απόδοση: Αντώνης Γαλέος

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθοί σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη, Πηνελόπη Σκαλκώτου

Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης Κωνσταντάρας

Επιστημονικός σύμβουλος: Φώτης Σπυρόπουλος

Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική επιμέλεια: Μαύρα Γίδια

Περούκες: Κωνσταντίνος Σαββάκης

Επιμέλεια μαλλιών / μακιγιάζ: Le Boudoir

Διεύθυνση παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Παίζουν: Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βούρος, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμος Μπεγνής, Νίκη Παλληκαράκη, Δημήτρης Πιατάς

Πρεμιέρα 4ης σεζόν: 30 Σεπτεμβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:00

Κυριακή 18:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

Θέσεις ενόρκων: 40€

Ζώνη VIP: 30€

Ζώνη Α: 25€

Ζώνη Β: 20€

Μειωμένης ορατότητας: 15€

Άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, νέοι έως 25 ετών και ατέλειες: Ζώνη Α 20€, Ζώνη Β 15€

Σε κάθε παράσταση διατίθενται 12 θέσεις ενόρκων επάνω στη σκηνή, ώστε οι θεατές να παρακολουθούν τη δίκη από ιδιαίτερα κοντινή θέση.

Θέατρο Χορν

Αμερικής 10, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 0080900

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