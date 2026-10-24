Το «Άσπρα Άλογα» του Ερρίκου Ίψεν παρουσιάζεται στο Θέατρο Μαβίλη, σε νέα σκηνική ανάγνωση του Νικορέστη Χανιωτάκη. Η παράσταση φέρνει ξανά στη σκηνή τον Νικήτα Τσακίρογλου, έπειτα από πολυετή απουσία, μαζί με τους Νίκο Πουρσανίδη, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμο Σκαφίδα και τον ίδιο τον σκηνοθέτη.

Η παραγωγή είχε προηγουμένως παρουσιαστεί στην Κρήτη, ως συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, πριν μεταφερθεί στην Αθήνα για νέο κύκλο παραστάσεων.

Το έργο είναι γνωστό και με τον τίτλο «Ρόσμερσχολμ» και τοποθετεί τη δράση στο παλιό αρχοντικό των Ρόσμερ, όπου το βάρος μιας συντηρητικής οικογενειακής παράδοσης εξακολουθεί να καθορίζει το παρόν. Εκεί ζει ο Γιοχάνες Ρόσμερ, πρώην πάστορας που έχει απομακρυνθεί από την Εκκλησία και επιχειρεί να χαράξει έναν διαφορετικό δρόμο, έχοντας δίπλα του τη Ρεβέκκα Γουέστ, μια γυναίκα που γίνεται καταλύτης για τις αλλαγές αλλά και φορέας ενός καλά κρυμμένου μυστικού.

Καθώς πρόσωπα και γεγονότα από το παρελθόν επιστρέφουν, οι πολιτικές συγκρούσεις, οι οικογενειακές δεσμεύσεις, οι ανομολόγητες επιθυμίες και η ενοχή οδηγούν τους ήρωες σε μια όλο και πιο σκληρή αναμέτρηση με τις επιλογές τους. Τα «άσπρα άλογα» εμφανίζονται σαν οράματα της μνήμης και των ανεξόφλητων χρεών, σε ένα έργο όπου το παλιό συγκρούεται με το νέο και η προσωπική ελευθερία με το βάρος της ευθύνης.

Η σκηνική προσέγγιση του Νικορέστη Χανιωτάκη επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονικότητα του έργου, φωτίζοντας ερωτήματα γύρω από την αλήθεια, την ελευθερία, την εξουσία και το τίμημα των προσωπικών επιλογών.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά: Άννα Μαχαιριανάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Πρωτότυπη μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Βοηθός σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Χρύσω Χαραλάμπους

Παραγωγή: Σκαφίδας Δωροπούλου Ε.Ε.

Παίζουν:

Νίκος Πουρσανίδης, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμος Σκαφίδας, Νικορέστης Χανιωτάκης

Στον ρόλο του Ούρλιχ Μπρέντελ: Νικήτας Τσακίρογλου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 18:15 και 21:00

Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια: 110 λεπτά

Θέατρο Μαβίλη

Δορυλαίου 10-12, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6451169

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