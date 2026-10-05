Η «Μαύρη Γαλότσα» της Βάσιας Αργέντη έρχεται στο Θέατρο Μουσούρη, φέρνοντας στη σκηνή μια οικογενειακή κωμωδία που κοιτάζει με χιούμορ την καθημερινή φθορά, τις προσδοκίες και όλα όσα κουβαλά κάθε σχέση μαζί της. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Ελένη Κρίτα, τον Μέμο Μπεγνή και την Αντιγόνη Νάκα.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Λευτέρης και η Αλκυόνη, ένα ζευγάρι που ύστερα από επτά χρόνια σχέσης ακροβατεί ανάμεσα στην αγάπη, την καθημερινότητα και μια πρόταση γάμου που όλο αναβάλλεται. Οι μικρές ζήλιες, οι ασυνεννοησίες και οι διαφορετικές προσδοκίες αρχίζουν να δοκιμάζουν τις ισορροπίες τους, μέχρι που στο σπίτι εμφανίζεται και η μητέρα του Λευτέρη.

Η απρόσμενη παρουσία της πεθεράς λειτουργεί σαν καταλύτης και φέρνει στην επιφάνεια όλα όσα μέχρι τότε έμεναν κρυμμένα. Γιατί, όπως υπογραμμίζει και η ίδια η παράσταση, σε μια σχέση δεν συναντιούνται μόνο δύο άνθρωποι: ο καθένας φέρνει μαζί του και τη δική του οικογένεια, τις συνήθειες, τα βιώματα και τις εκκρεμότητές του.

Η Βάσια Αργέντη, που υπογράφει τόσο το κείμενο όσο και τη σκηνοθεσία, στήνει μια κωμωδία πάνω σε αναγνωρίσιμες καταστάσεις: τις οικογενειακές παρεμβάσεις, τις πιέσεις, τις παρανοήσεις και εκείνες τις μικρές αλήθειες που συχνά προκαλούν τα μεγαλύτερα γέλια επειδή μοιάζουν επικίνδυνα γνώριμες.

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη

Βοηθός σκηνοθέτη: Φως Μαυρίδη

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Σύνθεση τραγουδιού παράστασης: Ανδρέας Καρανίκας

Ερμηνεία τραγουδιού παράστασης: Ελένη Καρακάση

Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Απέργη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική επιμέλεια – σχεδιασμός: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος

Στρατηγική επικοινωνίας και προβολής: Μαίρη Αυγερινοπούλου, Γωγώ Αυγερινοπούλου

Πρωταγωνιστούν: Ελένη Κρίτα, Μέμος Μπεγνής, Αντιγόνη Νάκα

Παραστάσεις:

Από 19 Οκτωβρίου 2026

Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Θέατρο Μουσούρη

Πλατεία Καρύτση 7, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3310936

Εισιτήρια: από 17€

Προπώληση: more.com