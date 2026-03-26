Με μελωδία που μένει στη μνήμη και στίχους απλούς αλλά ουσιαστικούς, το τραγούδι «Εμείς οι δυο» μιλά για τη δύναμη της συντροφικότητας και της ανθρώπινης σύνδεσης. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο μουσικοσυνθέτης Αποστόλης Αρμάγος, με τον οποίο η Ξένια Ροδοθεάτου έχει συνεργαστεί στο παρελθόν σε δημιουργία δίσκων και τραγουδιών.

Το «Εμείς οι δυο» κινείται σε ποπ ύφος και ξεχωρίζει γιατί είναι ταυτόχρονα τρυφερό, φιλικό, χορευτικό και ερωτικό. Είναι ένα τραγούδι που μπορεί να συνοδεύσει κάθε περίσταση και κάθε ηλικία. Η ερμηνεία της Ξένιας Ροδοθεάτου προσδίδει ζωντάνια και αυθεντικότητα, μεταφέροντας το συναίσθημα με φυσικότητα και ευαισθησία.

Στίχοι/Μουσική: Αποστόλης Αρμάγος

Τραγούδι: Ξένια Ροδοθεάτου

Πιάνο/programming: Αποστόλης Αρμάγος

Κρουστά: Ξένια Ροδοθεάτου

Εμείς οι δυο πάμε πακέτο πάντα

Για μένα είσαι ένας και μοναδικός

Κι αν κάποια μέρα δεν θα είμαι στη ζωή σου

Θα πει πως ήθελες να μείνεις μοναχός

Εμείς οι δυο πάντα θα είμαστε μαζί

Εμείς οι δυο θα τραγουδάμε τη στιγμή

Που ο κόσμος χάνεται την τελευταία μέρα

Σ’ έναν παράδεισο θα πάμε μια Δευτέρα

Εμείς οι δυο πάμε πακέτο πάντα

Για σένα είμαι μία και μοναδική

Κι αν κάποια μέρα δεν θα είσαι στη ζωή μου

Θα πει πως ήθελα να μείνω μοναχή

Η Ξένια Ροδοθεάτου συστήθηκε στο κοινό το 2013 με το mini album «Το η του ήλιου» σε μουσική του Αποστόλη Αρμάγου. Ακολούθησε ο δίσκος «Απόσχιση» (2014) σε συνεργασία με τον ίδιο συνθέτη. Έχει κάνει συμμετοχές σε δίσκους άλλων δημιουργών και έχει κυκλοφορήσει digital singles, από τα οποία ξεχώρισαν οι επανεκτελέσεις των τραγουδιών “Στα ψηλά τα παραθύρια” (2019) και «Του Αιγαίου τα blues» (2020).

Ο μουσικοσυνθέτης Αποστόλης Αρμάγος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Αθήνας με master στη «Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα», σπούδασε πιάνο και Ανώτερα Θεωρητικά με καθηγητή τον Μάκη Πάλακα και κιθάρα με τους: Γιάννη Ράπτη και Θοδωρή Ζήρα. Eίναι συνθέτης της σύγχρονης όπερας «Η Ντροπή του Κύκλωπα» σε λιμπρέτο του Γιάννη Φίλια, της οπερέττας «Γκόλφω» και από το 2013 έχει κυκλοφορήσει ορχηστρική μουσική επηρεασμένος από την κινηματογραφική, την πειραματική και την ηλεκτροακουστική μουσική καθώς και συλλογές τραγουδιών με ερμηνευτές την Ξένια Ροδοθεάτου, τον Νίκο Βενετάκη και την Άννα Λινάρδου. Αυτή την εποχή ετοιμάζεται να επιστρέψει ως τραγουδοποιός παρουσιάζοντας ολοκαίνουργια άλμπουμ διαφορετικών στυλ που αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στο 2026.