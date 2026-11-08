Η Dove Cameron παρουσιάζει το «Final Girl», το πρώτο ολοκληρωμένο studio album της, που κυκλοφόρησε σήμερα 6 Νοεμβρίου από τις Disruptor Records και Columbia Records. Τα έντεκα τραγούδια του συγκεντρώνουν παιδικές αναμνήσεις, ερωτικές εμπειρίες και δύσκολες προσωπικές ιστορίες, σε μια δουλειά που η ίδια περιγράφει ως την πιο εξομολογητική της μέχρι σήμερα.

Γνωστή αρχικά από τα «Liv and Maddie» και «Descendants» της Disney, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε ήδη διαμορφώσει μια διαφορετική μουσική ταυτότητα με το «Boyfriend» και το EP «Alchemical: Volume 1» του 2023. Το «Final Girl» συνεχίζει αυτή την πορεία, ανοίγοντας περισσότερο τη γραφή της στις προσωπικές εμπειρίες.

Η φωνή έξω από το καλούπι

Η Cameron συνέδεσε τη νέα της προσέγγιση με την ανάγκη να εκφραστεί πιο ελεύθερα:

Δεν χρειάζεται να κρύβομαι πίσω από βαριά pop παραγωγή. Δεν χρειάζεται να κάνω τη φωνή μου πιο εύπεπτη

Περιέγραψε το υλικό ως πιο σκοτεινό και λιγότερο εμπορικό, με επιρροές από τη jazz και το μουσικό θέατρο. Ανάμεσα στις ιστορίες του βρίσκονται σχέσεις για τις οποίες δεν έχει μιλήσει δημοσίως.

Το «When in Rome», πάντως, φωτίζει μια πιο ανέμελη πλευρά: είναι ένα ερωτικό synth-pop τραγούδι που εκφράζει την ευτυχία της σημερινής της ζωής. Η διαφορά του από το υπόλοιπο υλικό ήταν κάτι που η ίδια είχε επισημάνει πριν από την κυκλοφορία.

Από τα παιδικά όνειρα στις δύσκολες σχέσεις

Το εναρκτήριο «Silver Screen Baby» επιστρέφει στα παιδικά της χρόνια και στα πρώτα όνειρα για το Hollywood. Στο «Hands of Man», η θεματική γίνεται πιο σκληρή, αγγίζοντας την κακοποίηση, με παλαμάκια που παραπέμπουν στο flamenco να εντάσσονται στη μουσική του.

Το «Breaks Open», που παρουσιάστηκε λίγο πριν από τον δίσκο, συνδέεται με την αντιμετώπιση του τραύματος. Η Cameron έχει εξηγήσει ότι γράφτηκε μια ημέρα κατά την οποία δυσκολευόταν ιδιαίτερα και ότι ένιωσε περήφανη επειδή κατάφερε να εκφράσει κάτι που μέχρι τότε δεν είχε μπορέσει να αποτυπώσει σε τραγούδι.

Το «Do the Math» στρέφεται στις ευθύνες μέσα σε μια προηγούμενη σχέση, με την αφηγήτρια να αναγνωρίζει το επαναλαμβανόμενο μοτίβο ενός συντρόφου που αποδίδει πάντοτε τα προβλήματα στις πρώην του.

Τετράδια, ποιήματα και συνεργάτες

Η Madison Love, στενή συνεργάτιδα και φίλη της Cameron, περιγράφει μια διαδικασία που ξεκινά συχνά από τετράδια γεμάτα στίχους, ρίμες και ιστορίες. Ο δικός της ρόλος είναι να βοηθά ώστε αυτή η πρώτη ύλη να αποκτά τη δομή ενός τραγουδιού. Η Ilsey Juber, που έχει συνυπογράψει το «When in Rome», τονίζει επίσης την προσοχή της Cameron στις λεπτομέρειες του ήχου.

Στο «Do the Math» η παραγωγή είναι των Mark Schick και Tyler Spry, με τον Evan Blair να συμμετέχει στη δημιουργία του τραγουδιού. Στην ευρύτερη ομάδα συνεργατών του album συναντάμε ακόμη τους CJ Baran, TMS και Kito.

Τα «Emerald», «Good on You», «Hot Girl», «Skin Over Bone», «Immortalized» και «Maybe Heaven Is a Jazz Club» συμπληρώνουν το album. Με διάρκεια περίπου 34 λεπτών, το «Final Girl» φέρνει επιτέλους σε ολοκληρωμένη μορφή το προσωπικό υλικό που η Cameron ετοίμαζε παράλληλα με την υποκριτική της πορεία.

Τα τραγούδια του «Final Girl»

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