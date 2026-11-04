Η Evangelia επιστρέφει στην Αθήνα για το φινάλε του «The PARÉA Tour», ολοκληρώνοντας την περιοδεία της μετά από εμφανίσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Λονδίνο.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Piraeus Club Academy, με ένα live που συνεχίζει την ιδέα της «παρέας» ως σημείο συνάντησης διαφορετικών ήχων, εικόνων και πολιτισμικών αναφορών.

Ανάμεσα στη σύγχρονη pop και τις ελληνικές ρίζες

Μεγαλωμένη ανάμεσα στην Αμερική και την Ελλάδα, η Evangelia έχει διαμορφώσει μια μουσική ταυτότητα που συνδυάζει σύγχρονες pop επιρροές με στοιχεία από την ελληνική μουσική παράδοση.

Στο ρεπερτόριό της περιλαμβάνονται τραγούδια όπως τα «Fotiá», «Alitheia?!», «Vradia», «Vále» και «PARÉA», μέσα από τα οποία κινείται ανάμεσα στην αγγλόφωνη και ελληνόφωνη pop, με αναφορές στην ελληνική της καταγωγή.

Ένα live με μουσική, χορό και κινηματογραφική αισθητική

Για το φινάλε της περιοδείας στο Piraeus Club Academy, το live έχει σχεδιαστεί γύρω από την έννοια της παρέας και της συνύπαρξης. Η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες και στοιχεία από την αισθητική του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, μέσα από μουσική, χορό, visuals και κινηματογραφικές αναφορές.

Στη βραδιά αναμένονται επίσης special guests, οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί.

VIP experience

Για τη συναυλία διατίθεται και VIP experience, το οποίο περιλαμβάνει εισιτήριο γενικής εισόδου, meet & greet με την Evangelia, ένα υπογεγραμμένο αντικείμενο, Paréa flower clip, acoustic performance, ιδιωτική ακρόαση ακυκλοφόρητης μουσικής, πρόωρη πρόσβαση στο merchandise και μία επιπλέον έκπληξη.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 18.30

Piraeus Club Academy

Πειραιώς 105

Εισιτήρια: από 15€