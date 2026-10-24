Η Evangelia συνεργάζεται με τη Misha Miller στο νέο single «Boys These Days», ένα παιχνιδιάρικο τραγούδι για την κούραση από τις υποσχέσεις και τις δικαιολογίες των αντρών στις σημερινές σχέσεις. Ανάμεσα στα pop στοιχεία του βρίσκεται μια απρόσμενη μουσική αναφορά: η «Habanera» από την όπερα Κάρμεν!

Η ιδέα της συνεργασίας προέκυψε όταν η ομάδα της Misha, που παρακολουθούσε τη δουλειά της Evangelia, έλαβε από εκείνη το τραγούδι και θεώρησε ότι ταίριαζε στη φωνή της Ρουμάνας τραγουδίστριας. Για τη Misha, η συνάντηση είχε και προσωπική σημασία. Οι γονείς της έζησαν για ένα διάστημα στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε η σχέση τους, ενώ η ίδια πέρασε στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της ζωής της και πολλά καλοκαίρια αργότερα.

Μια «Habanera» για τις σχέσεις του σήμερα

Η Evangelia εξήγησε ότι το «Boys These Days» γεννήθηκε από εκείνη τη στιγμή που μια γυναίκα έχει κουραστεί να ακούει τις ίδιες δικαιολογίες. Ήθελε, όμως, το αποτέλεσμα να έχει χιούμορ και να δίνει στις ακροάτριες χώρο να τραγουδήσουν και να διασκεδάσουν. Η αναφορά στη «Habanera» δεν μπήκε τυχαία: η ίδια συνδέει την ηρωίδα της Κάρμεν με μια γυναίκα ανεξάρτητη, που αρνείται να την ελέγξουν.

Το «Boys These Days» κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου από τη Roton Music ως αυτόνομο single. Η συνεργασία ενώνει δύο καλλιτέχνιδες με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, αλλά και έναν κοινό, ουσιαστικό δεσμό με την Ελλάδα.