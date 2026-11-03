Ο Λευτέρης Πλιάτσικας παρουσιάζει το «Ταξίδι ως το άπειρο», το πρώτο τραγούδι από την προσωπική δουλειά που ετοιμάζει. Έπειτα από την πολυετή διαδρομή του με τους Όναρ, ο τραγουδοποιός συνεχίζει την προσωπική του καριέρα, με ένα ακόμη τραγούδι σε στίχους και μουσική που υπογράφει ο ίδιος.

Το single είναι η αφετηρία μιας σειράς τραγουδιών που θα παρουσιάζονται σταδιακά. Στη νέα αυτή συνεργασία συναντά και τον Δημήτρη Καρρά, με τον οποίο τον συνδέει φιλία πολλών χρόνων.

Ένα ταξίδι μέσα από εικόνες και συναισθήματα

Στους στίχους, σύννεφα, όνειρα, ανατολή και δύση συνθέτουν την εικόνα ενός ταξιδιού που ξεκινά από το βλέμμα ενός αγαπημένου προσώπου. Η ανάγκη να αντέξει κανείς, να ελπίζει και να συνεχίσει να αγαπά επανέρχεται στο τραγούδι, δίνοντας στον τίτλο του μια προσωπική διάσταση.

Ο Πλιάτσικας υπογράφει και την ερμηνεία, έχοντας αναλάβει επίσης κιθάρες, μπάσο και πλήκτρα. Συμμετέχουν ο Λουκάς Καλαντζάκος στα τύμπανα, η Λία Μιχαηλίδου στα πλήκτρα, ο Οννίκ Ατζεμιάν στην κιθάρα και ο Μάνος Χρονόπουλος στην τρομπέτα.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο στούντιο του Ωδείου Πυξίδα. Την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering υπογράφουν από κοινού ο Οννίκ Ατζεμιάν, ο Λευτέρης Πλιάτσικας και ο Λουκάς Καλαντζάκος.

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι της Ήρας Δράκου.

Το single κυκλοφορεί από το Ogdoo Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Θα κολυμπήσω ανάμεσα στα σύννεφα

εκεί που η σιωπή μαθαίνει να μιλά.

Βλέπω μπαλόνια με γιορτινά μηνύματα

και δε χωράνε εκεί τα μυστικά,

και δε χωράνε εκεί τα μυστικά.

Κρύψου μέσα στα όνειρά μου να ξεχαστώ,

ν’ αντέχω, να ελπίζω, να δακρύζω, να ζω.

Κρύψου μέσα στα όνειρά μου να ξεχαστώ,

να παλεύω, ν’ αγαπάω, να θυμάμαι, να ζω.

Μες απ’ τα μάτια σου ταξίδι ως το άπειρο,

Ανατολή και δύση γίναν ένα.

Έχω κλείσει την πόρτα μου στις θύελλες

και σαν στρατιώτης θα πέθαινα για σένα,

και σαν στρατιώτης θα πέθαινα για σένα.

Κρύψου μέσα στα όνειρά μου να ξεχαστώ,

ν’ αντέχω, να ελπίζω, να δακρύζω, να ζω.

Κρύψου μέσα στα όνειρά μου να ξεχαστώ,

να παλεύω, ν’ αγαπάω, να θυμάμαι, να ζω.

Κρύψου μέσα στα όνειρά μου να ξεχαστώ,

ν’ αντέχω, να ελπίζω, να δακρύζω, να ζω.

Κρύψου μέσα στα όνειρά μου να ξεχαστώ,

να παλεύω, ν’ αγαπάω, να θυμάμαι, να ζω.