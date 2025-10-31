Οι Όναρ μας προσκαλούν στο Holywood Stage, σε μια γιορτή για τα 26 χρόνια παρουσίας τους. Θα παρουσιάσουν ένα τρίωρο πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια από όλη τη δισκογραφία τους, αλλά και γνωστά κομμάτια άλλων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια ζωντανή, διαδραστική εμπειρία με το κοινό.

Από το 1999, όταν κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο «Το έργο που παίζουν τα μάτια σου», μέχρι και σήμερα, οι Όναρ έχουν αφήσει το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, μετρώντας 9 άλμπουμ, 8 singles και αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις.

Με βασικό εμπνευστή τον Λευτέρη Πλιάτσικα και παρά τις αλλαγές στη σύνθεσή τους με τα χρόνια, η μπάντα παραμένει πιστή στον ήχο και το συναίσθημα που την καθιέρωσε. Με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από χιλιάδες ακροατές – όπως «Αν μ’ αγαπάς», «Χάρτινα Φανάρια», «Δεν Χρωστάω Σε Κανέναν», «Γαλάζιες Ερωμένες», «Με Τρομάζεις», «Δεν ξέρω τίποτα για μένα» και άλλα – συνεχίζουν να μας συγκινούν και να μας ενώνουν.

Opening act: Κυπριανός

Σάββατα 15 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22.30

Holywood Stage

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 289 – Άγιος Δημήτριος

Είσοδος συναυλίας: 12€ (όρθιων κ καθήμενων)

Για κράτηση θέσης καθήμενου σε τραπέζι ή stand επικοινωνείτε στο τηλ 2109700418

Προπώληση εισιτηρίων: more.com