Τα φετινά MTV Video Music Awards έφεραν ξανά στην ίδια σκηνή διαφορετικές γενιές της ποπ και της ροκ: η Madonna επέστρεψε στα VMAs ύστερα από 23 χρόνια και αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια, η Taylor Swift κατέκτησε το Video of the Year και τιμήθηκε για τη σκηνοθετική της πορεία, ενώ οι Nirvana παρέλαβαν το Video Vanguard Award. Παράλληλα, η βραδιά περιλάμβανε συγκινητικά αφιερώματα στη Dolly Parton και στον George Michael.

Με παρουσιαστή τον Snoop Dogg, η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του Λος Άντζελες και συνδύασε νέες κυκλοφορίες, μεγάλες επιστροφές και αναφορές σε πρόσωπα που καθόρισαν τη σύγχρονη μουσική εικόνα.

Η Madonna επέστρεψε και κέρδισε επτά βραβεία!

Η Madonna ήταν η κεντρική μορφή της διοργάνωσης. Μπήκε στη βραδιά με δεκατρείς υποψηφιότητες και ολοκλήρωσε την τελετή με επτά βραβεία, μεταξύ των οποίων Artist of the Year, Best Album για το «Confessions II», Best Dance και Best Collaboration για το «Bring Your Love» με τη Sabrina Carpenter.

Η παρουσία της είχε και ισχυρό συμβολισμό. Η Madonna άνοιξε το πρόγραμμα με την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή των VMAs έπειτα από 23 χρόνια, παρουσιάζοντας το «Bring Your Love» μαζί με τη Sabrina Carpenter και το «Danceteria Afterhours» με τη Charli xcx.

Παραλαμβάνοντας το Artist of the Year, γύρισε πίσω στην πρώτη τελετή των VMAs και στη θρυλική εμφάνισή της με το «Like a Virgin» το 1984. Θυμήθηκε ότι, μετά το απρόοπτο που είχε συμβεί τότε με το παπούτσι και το φόρεμά της, ο μάνατζέρ της τής είχε πει πως η καριέρα της είχε τελειώσει. Σαράντα δύο χρόνια αργότερα, η ίδια ιστορία ακούστηκε πλέον ως απόδειξη της αντοχής της μέσα στον χρόνο.

Η Taylor Swift στην κορυφή της βραδιάς

Η Taylor Swift κέρδισε το Video of the Year για το «The Fate of Ophelia» και το Best Direction για το «Opalite». Παράλληλα, έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που παρέλαβε το MTV VMA Artist Director Honors, μια νέα τιμητική διάκριση για δημιουργούς που έχουν διευρύνει τον ρόλο τους πίσω από την κάμερα και έχουν συμβάλει στην εξέλιξη του μουσικού video.

Η διάκριση αναγνώρισε τη διαδρομή της Swift ως σκηνοθέτριας, σε μια καριέρα που περιλαμβάνει σχεδόν εξήντα music videos, από τα οποία έχει γράψει και σκηνοθετήσει τα δεκαοκτώ. Η ίδια ευχαρίστησε τους συνεργάτες και το κοινό της, τονίζοντας ότι η υποστήριξη των θαυμαστών της έκανε αυτή την πλευρά της δημιουργικής της δουλειάς ιδιαίτερα σημαντική.

Παραλαμβάνοντας το Video of the Year, αφιέρωσε τη στιγμή στη Dolly Parton, την οποία χαρακτήρισε «την απόλυτη showgirl». Λίγο αργότερα παρουσίασε για πρώτη φορά το video του «Patient Zero», από τη διευρυμένη έκδοση «The Life of a Showgirl: The Encore».

Οι Nirvana και η μνήμη του Kurt Cobain

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς ήταν η απονομή του Michael Jackson Video Vanguard Award στους Nirvana για την επιρροή που άσκησαν τα music videos τους στη μουσική και οπτική κουλτούρα της εποχής τους.

Στη σκηνή βρέθηκαν ο Krist Novoselic, ο Dave Grohl και ο Pat Smear. Ο Novoselic απέδωσε το δημιουργικό όραμα των videos των Nirvana στον Kurt Cobain και μίλησε για τη διαχρονική απήχηση του συγκροτήματος. Όπως είπε, ο κόσμος εξακολουθεί να «διψά για αυθεντικότητα, για κάτι πραγματικό και ασυμβίβαστο».

Η αναφορά του αγκάλιασε μια σειρά από videos που σημάδεψαν τη δεκαετία του ’90, ανάμεσά τους τα «Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are», «In Bloom», «Heart-Shaped Box» και «All Apologies».

Τα αφιερώματα στη Dolly Parton και στον George Michael

Η Kacey Musgraves ανέλαβε το αφιέρωμα στη Dolly Parton. Η εμφάνισή της άρχισε με αρχειακό video της Parton να ερμηνεύει το «I Will Always Love You», με τη Musgraves να προσθέτει τη φωνή της στην ηχογράφηση και να μετατρέπει τη στιγμή σε έναν μουσικό αποχαιρετισμό.

Αργότερα, οι RAYE, Sombr, Teddy Swims και Adam Lambert, μαζί με τους MNEK, Saint Harison και MEEK, τίμησαν τον George Michael με ένα medley τραγουδιών του. Το αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση δέκα ετών από τον θάνατό του.

Οι υπόλοιποι μεγάλοι νικητές

Οι BTS κέρδισαν το Song of the Year και το Best K-Pop για το «Swim», καθώς και το Best Group. Η LISA απέσπασε το Best Pop για το «Dream» με τον Kentaro Sakaguchi, ενώ η Sienna Spiro αναδείχθηκε Best New Artist.

Στις επιμέρους κατηγορίες, ο Bruno Mars κέρδισε το Best R&B για το «I Just Might», η Cardi B με την Kehlani το Best Hip-Hop για το «Safe», η Olivia Rodrigo το Best Alternative για το «the cure», ο Bad Bunny το Best Latin για το «NUEVAYoL» και η Ella Langley το Best Country για το «Choosin’ Texas». Η Ariana Grande απέσπασε το Song of Summer και το Best Visual Effects για το «hate that i made you love me».

Μια βραδιά ανάμεσα στο παρόν και τη μουσική μνήμη

Τα φετινά VMAs στηρίχθηκαν όσο στις νέες επιτυχίες και στους σημερινούς πρωταγωνιστές όσο και στη μνήμη του ίδιου του θεσμού. Η Madonna επανέφερε στη σκηνή τη σύνδεσή της με την πρώτη εποχή του MTV, η Taylor Swift εκπροσώπησε τη σύγχρονη αντίληψη του καλλιτέχνη που ελέγχει και τη μουσική εικόνα του, ενώ οι Nirvana, η Dolly Parton και ο George Michael υπενθύμισαν πόσο βαθιά παραμένει η επίδραση προηγούμενων δεκαετιών.

Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών γενεών φαίνεται ότι λειτούργησε και τηλεοπτικά. Η μετάδοση συγκέντρωσε 8,43 εκατομμύρια τηλεθεατές στα CBS και MTV, σημειώνοντας άνοδο 51% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση και την υψηλότερη τηλεθέαση των VMAs από το 2015.