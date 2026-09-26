Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η τελευταία φορά που η Dolly Parton μπήκε σε στούντιο δεν ήταν για έναν προσωπικό της δίσκο ούτε για μια αναδρομή στη μεγάλη διαδρομή της. Ήταν για να ενώσει τη φωνή της με εκείνη του Bono στο «Torn», το τραγούδι που θα κλείνει το νέο album των U2, Carnaval de Luz.

Η Dolly Parton ηχογράφησε το δικό της μέρος τον Ιούνιο, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η υγεία της είχε ήδη επιβαρυνθεί, όμως, όπως αποκάλυψε ο Bono, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να ολοκληρώσει την ηχογράφηση.

«Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και μπορείς να το ακούσεις. Εγώ δεν μπορώ καν να το ακούσω τώρα», δήλωσε ο τραγουδιστής των U2 στο Rolling Stone.

Η συνεργασία που ξεκίνησε από ένα διαφορετικό τραγούδι

Ο Bono είχε αρχικά προσεγγίσει την Dolly Parton για ένα άλλο, ακόμη ακυκλοφόρητο project, επηρεασμένο από την ιρλανδική παραδοσιακή μουσική. Της έπαιξε τηλεφωνικά ορισμένα προσχέδια, όμως η απάντησή της ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής.

Όπως θυμάται ο ίδιος, η Dolly τού είπε πως το υλικό ήταν «λίγο υπερβολικά ιρλανδικό» για εκείνη. Δεν έκλεισε, όμως, εκεί τη συζήτηση. Του πρότεινε ένα δικό της τραγούδι με τίτλο «Torn» και τον ρώτησε αν θα ήθελε να το οδηγήσει σε μια διαφορετική κατεύθυνση.

Ο Bono και ο Johnny McDaid των Snow Patrol επεξεργάστηκαν ξανά τους στίχους, διαμορφώνοντας την ιστορία μιας μητέρας που βλέπει την οικογένειά της να διαλύεται. Η Dolly Parton συμφώνησε να τραγουδήσει τη νέα εκδοχή και μοιράζεται τα συνθετικά δικαιώματα με τους U2 και τον McDaid.

«Τραγούδησε με όλη της την ψυχή», ανέφερε ο Bono. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η γυναίκα ήταν 80 ετών».

Μια φωνή που κουβαλούσε όσα δεν γνώριζαν οι άλλοι

Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι των U2 δεν γνώριζαν πόσο σοβαρή ήταν πραγματικά η κατάσταση της υγείας της. Άκουγαν τη φωνή της να αποδίδει το τραγούδι με δύναμη, χωρίς να υποψιάζονται ότι κατέγραφαν την τελευταία ερμηνεία μιας καριέρας επτά δεκαετιών.

Στην ηχογράφηση συμμετέχει και ο Daniel Lanois, παίζοντας pedal steel κιθάρα, ενώ ο Larry Mullen Jr. πρόσθεσε ένα μέρος στα τύμπανα, επηρεασμένο από το «Most of the Time» του Bob Dylan, του οποίου την παραγωγή είχε επιμεληθεί ο Lanois.

Το βάρος του «Torn», όμως, δεν βρίσκεται μόνο στους μουσικούς που συναντήθηκαν γύρω του. Βρίσκεται κυρίως σε όσα ακούγονται πλέον διαφορετικά, γνωρίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραγούδησε η Dolly Parton.

Πρόλαβε να ακούσει την τελική μίξη

Η Dolly Parton δεν άφησε πίσω της μια ανολοκλήρωτη ηχογράφηση. Πρόλαβε να ακούσει την τελική μορφή του τραγουδιού και να δώσει την έγκρισή της. Ο παραγωγός του album, Garret «Jacknife» Lee, αποκάλυψε ότι όλοι περίμεναν με αγωνία την αντίδρασή της.

«Η Dolly το λάτρεψε. Ήταν πολύ περήφανη για τη φωνή της και για την ηχογράφηση. Είχε ενθουσιαστεί. Ανησυχούσαμε πολύ μήπως δεν το ενέκρινε ή αισθανόταν άβολα με το αποτέλεσμα, αλλά το αγάπησε», ανέφερε.

Για τον Bono, η απώλειά της παραμένει ακόμη δύσκολο να γίνει αποδεκτή. Μίλησε για την οικειότητα που ένιωσε δουλεύοντας μαζί με μια τόσο σημαντική μορφή και για τη σκληρή συνειδητοποίηση ότι δεν μπορεί πλέον να την καλέσει ξανά, παρά μόνο να επιστρέψει στα τραγούδια της.

Το «Torn» θα αποτελεί το τελευταίο τραγούδι του Carnaval de Luz, του πρώτου studio album των U2 με νέο υλικό έπειτα από εννέα χρόνια. Όταν φτάσει η φωνή της Dolly Parton στο φινάλε του δίσκου, δεν θα αποτελεί απλώς μια μεταθανάτια συμμετοχή. Θα είναι η στιγμή κατά την οποία μια 80χρονη γυναίκα, ήδη άρρωστη, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει μία τελευταία φορά…

Το «Torn» δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Θα γίνει διαθέσιμο μαζί με το νέο album των U2, Carnaval de Luz, στις 13 Νοεμβρίου.