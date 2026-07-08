Οι U2 παρουσιάζουν το νέο τους single «Street Of Dreams», το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο studio album τους, το οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα με τίτλο.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 7 Ιουλίου 2026 και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας δισκογραφικής περιόδου για το θρυλικό ιρλανδικό συγκρότημα. Το νέο album αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά και θα είναι το πρώτο studio album των U2 εδώ και εννέα χρόνια, μετά το «Songs Of Experience» του 2017.

Στο «Street Of Dreams», οι Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. επιστρέφουν με τον γνώριμο, ευρύ ήχο των U2, χτίζοντας ένα τραγούδι που συνδυάζει την αίσθηση της διαδρομής, της πίστης και της ανάγκης για ελευθερία. Ο τίτλος του τραγουδιού γίνεται το κέντρο μιας συμβολικής πορείας προς έναν δρόμο όπου τα όνειρα, η ελπίδα και η επιμονή εξακολουθούν να έχουν θέση.

Το τραγούδι συνοδεύεται από music video που γυρίστηκε στην Πόλη του Μεξικού, σε ένα σκηνικό γεμάτο ενέργεια και αυθορμητισμό. Το συγκρότημα εμφανίζεται πάνω σε ένα σχολικό λεωφορείο διακοσμημένο με γκράφιτι του Μεξικανού καλλιτέχνη Chavis Mármol, ενώ τα γυρίσματα προσέλκυσαν πλήθος θαυμαστών κοντά στην Plaza Santo Domingo.

Η βροχή και η καταιγίδα που ξέσπασαν στη διάρκεια των γυρισμάτων προκάλεσαν τεχνικά προβλήματα, όμως τελικά έδωσαν στο video μια απρόβλεπτη ιστορία. Μια οικογένεια της περιοχής φιλοξένησε τα μέλη του συγκροτήματος στο διαμέρισμά της, επιτρέποντας να συνεχιστούν τα γυρίσματα από το μπαλκόνι.

Την παραγωγή του «Street Of Dreams» υπογράφει ο Jacknife Lee, παλιός συνεργάτης των U2, με παρουσία σε σημαντικές στιγμές της νεότερης δισκογραφίας τους.

Με το «Street Of Dreams», οι U2 ανοίγουν το επόμενο κεφάλαιο της πορείας τους, λίγο πριν συμπληρώσουν πενήντα χρόνια από τη δημιουργία τους. Ένα νέο τραγούδι που λειτουργεί όχι μόνο ως προπομπός album, αλλά και ως υπενθύμιση της διαρκούς σχέσης του συγκροτήματος με τις μεγάλες ιδέες, τους ανοιχτούς δρόμους και την πίστη ότι το όνειρο μπορεί ακόμη να επιμένει.

God hear me shout

Lend your ear to my prayer

When I’m far from anywhere

Down to my last breath of air

God hear me shout

Lend your ear to my prayer

When I’m far from anywhere

Down to my last breath of air

La calle, calle de los sueños

All the doors are open on the street of dreams

La calle, calle de los sueños

Broken are the chosen on the street of dreams

Be here

Be free

Be yourself

And then free me

Your fate?

(Gonna fight it)

Your trust?

(Won’t be denied)

This bus?

(Gonna ride it)

To the street of dreams

La calle, calle de los sueños

Justice, an obsession on the street of dreams

La calle, calle de los sueños

Love in a procession down the street of dreams

Break out

Break through

Break in

Your dream needs you

Your life?

(Gonna find you)

Your fear?

(Not gonna blind you)

Random angels?

(Gonna guide you)

To the street of dreams

La calle, calle de los sueños

All the doors are open on the street of dreams

La calle, calle de los sueños

Broken are the chosen on the street of dreams

Don’t you give up on your dream for the many not just the few

Don’t you give up and your dreams won’t give up on you

La calle, calle de los sueños

Justice an obsession on the street of dreams

La calle, calle de los sueños

Love in a procession down the street of dreams

God hear me shout

Lend your ear to my prayer

When I’m far from anywhere

Down to my last breath of air