Η Dolly Parton, μία από τις σημαντικότερες τραγουδοποιούς και πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην ιστορία της country μουσικής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε σήμερα, 25 Αυγούστου, η οικογένειά της μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η σπουδαία Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα πέθανε ειρηνικά στο Νάσβιλ. Η αιτία του θανάτου της δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Το μήνυμα της οικογένειας μετέφερε ο ανιψιός της, Bryan Seaver, ο οποίος υπήρξε επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Όπως αποκάλυψε, η ίδια η Dolly Parton τού είχε ζητήσει πριν από χρόνια να είναι εκείνος που θα ανακοίνωνε κάποτε τον θάνατό της.

«Δεν έβλεπε ποτέ μια πόρτα που δεν μπορούσε να ανοίξει», ανέφερε, περιγράφοντας μια γυναίκα που άλλαξε όχι μόνο τη ζωή της οικογένειάς της, αλλά και τις διαδρομές αμέτρητων τραγουδιστών, μουσικών, δημιουργών και ανθρώπων που τόλμησαν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Γεννημένη στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Τενεσί, η Dolly Rebecca Parton μεγάλωσε σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας, ως το τέταρτο από τα δώδεκα παιδιά της οικογένειάς της. Άρχισε να τραγουδά από μικρή στην εκκλησία και έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θρυλικό Grand Ole Opry σε ηλικία μόλις 13 ετών.

Μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο μετακόμισε στο Νάσβιλ, αποφασισμένη να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Η συνεργασία της με τον Porter Wagoner στα τέλη της δεκαετίας του ’60 την έκανε γνωστή στο κοινό, όμως πολύ σύντομα κατέκτησε τη δική της θέση ως ερμηνεύτρια και, κυρίως, ως μία εξαιρετική αφηγήτρια μέσα από τα τραγούδια της.

Από το “Coat of Many Colors” και το “Jolene” μέχρι το “9 to 5” και το “I Will Always Love You”, η Dolly Parton δημιούργησε τραγούδια που ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια της country. Το “I Will Always Love You”, το οποίο έγραψε ως αποχαιρετισμό στον Porter Wagoner, γνώρισε αργότερα τεράστια παγκόσμια επιτυχία με τη φωνή της Whitney Houston.

Στη διάρκεια της ζωής της υπολογίζεται ότι έγραψε περίπου 3.000 τραγούδια. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων της πουλήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ 25 τραγούδια της έφτασαν στην κορυφή του αμερικανικού country chart. Τιμήθηκε με 11 βραβεία Grammy, εντάχθηκε στο Country Music Hall of Fame και, το 2022, στο Rock and Roll Hall of Fame.

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε στη μουσική. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως τα “9 to 5”, “The Best Little Whorehouse in Texas” και “Steel Magnolias”, κερδίζοντας δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Παράλληλα, ανέπτυξε μια εντυπωσιακή επιχειρηματική δραστηριότητα, με γνωστότερο δημιούργημά της το θεματικό πάρκο Dollywood στο Τενεσί.

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα, τα εντυπωσιακά κοστούμια και το αυτοσαρκαστικό χιούμορ της βρισκόταν και μια γυναίκα με πολύ σημαντική κοινωνική προσφορά. Μέσω του προγράμματος Imagination Library, που δημιούργησε το 1995, εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία έχουν σταλεί δωρεάν σε παιδιά σε πολλές χώρες. Στήριξε επίσης την εκπαίδευση, την ιατρική έρευνα και οικογένειες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Το 2020 προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια στο Vanderbilt University Medical Center για έρευνα που συνέβαλε στην ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna κατά της COVID-19.

Τον Μάρτιο του 2025 είχε χάσει τον σύζυγό της, Carl Dean, με τον οποίο υπήρξαν παντρεμένοι για σχεδόν έξι δεκαετίες. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε ακυρώσει την προγραμματισμένη επιστροφή της στο Λας Βέγκας. Μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της είχε δηλώσει ότι συνέχιζε να εργάζεται και ότι είχε ακόμη πολλά πράγματα που ήθελε να πραγματοποιήσει.

Η Dolly Parton υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από μια μεγάλη φωνή της country. Ήταν μια σπουδαία δημιουργός, που μετέτρεψε τις αναμνήσεις, τις δυσκολίες και τους ανθρώπους της ζωής της σε ιστορίες ικανές να αγγίξουν ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως είχε πει η ίδια, τα τραγούδια ήταν η κληρονομιά της. Και αυτά θα συνεχίσουν να μιλούν για εκείνη.

“I Will Always Love You”.