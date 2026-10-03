Ο Michael Kiwanuka κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου το «Summer Clothes», το πρώτο τραγούδι από το πέμπτο του άλμπουμ, «FUDGE», που αναμένεται στις 23 Οκτωβρίου. Είναι και το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο: μια ήρεμη, πλούσια ενορχηστρωμένη είσοδος σε μια δουλειά που ο μουσικός θέλησε να φτιάξει με τους δικούς του όρους.

Ένα τραγούδι για έναν διαφορετικό χωρισμό

Το «Summer Clothes» μπορεί αρχικά να ακουστεί σαν τραγούδι για το τέλος μιας ερωτικής σχέσης. Ο Kiwanuka, όμως, έχει δώσει μια άλλη εξήγηση: μιλά για την επίγνωση ότι η δημιουργική σχέση του με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του δεν θα διαρκέσει για πάντα, και για την ανάγκη να ανακαλύψει πώς θα προχωρήσει μόνος του. Το τραγούδι είχε μάλιστα προταθεί για το προηγούμενο άλμπουμ του, «Small Changes», πριν βρει τη θέση του στην αρχή του «FUDGE».

Αυτή η σκέψη διατρέχει και τη δημιουργία του νέου δίσκου. Για πρώτη φορά μετά το ντεμπούτο του, «Home Again» του 2012, ο Kiwanuka ανέλαβε την παραγωγή χωρίς τους Danger Mouse και Inflo. Ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις σε έναν μικρό χώρο κοντά στο σπίτι του στο Σαουθάμπτον, με τη βοήθεια του πολυοργανίστα Joe Connell. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Dom Monks και τη Rosie Danvers για την ολοκλήρωση του άλμπουμ.

Η διαδρομή μέχρι την κυκλοφορία

Το «FUDGE» είχε ηχογραφηθεί πριν από το αιμορραγικό εγκεφαλικό που υπέστη ο Kiwanuka το καλοκαίρι του 2025. Η περιπέτεια της υγείας του καθυστέρησε την κυκλοφορία του δίσκου σχεδόν έναν χρόνο. Ο ίδιος μίλησε πρόσφατα δημόσια για την αποκατάστασή του, ενώ οι συναυλιακές του υποχρεώσεις παραμένουν σε αναστολή.

Στο βίντεο του «Summer Clothes», που σκηνοθέτησε ο Yout, η έμπνευση έρχεται από τους ράφτες της γειτονιάς του στο Σαουθάμπτον και τη δημιουργικότητα της καθημερινής εργασίας. Είναι μια εικόνα που ταιριάζει με την αφετηρία του «FUDGE»: έναν καλλιτέχνη που αναζητά ξανά την ελευθερία να εμπιστεύεται όσα ο ίδιος βρίσκει όμορφα.