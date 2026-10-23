Ο Michael Kiwanuka κυκλοφορεί σήμερα το «FUDGE», το πέμπτο studio album της καριέρας του και μια από τις πιο προσωπικές δουλειές που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Ο νέος δίσκος, που κυκλοφορεί μέσω της Polydor, είχε ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη των σοβαρών προβλημάτων υγείας που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο Βρετανός τραγουδοποιός.

Το «FUDGE» ηχογραφήθηκε κυρίως στο Southampton και στο Frome και έμεινε σε αναμονή για σχεδόν έναν χρόνο. Τον Σεπτέμβριο, ο Kiwanuka αποκάλυψε ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από αιμορραγία στον εγκέφαλο που συνδέθηκε με υψηλή αρτηριακή πίεση. Ο ίδιος έχει περιγράψει την αποκατάσταση ως μια δύσκολη και μακρά διαδικασία, ενώ προς το παρόν παραμένει αβέβαιο πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις.

Μια διαφορετική δημιουργική περίοδος

Το «FUDGE» σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Michael Kiwanuka. Για πρώτη φορά μετά το ντεμπούτο του Home Again του 2012, ανέλαβε ο ίδιος την παραγωγή του άλμπουμ, χωρίς τη σταθερή δημιουργική σύμπραξη με τους Danger Mouse και Inflo, που είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στους προηγούμενους δίσκους του.

Οι αρχικές ηχογραφήσεις πέρασαν στη συνέχεια στα χέρια του παραγωγού Dom Monks, γνωστού από συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Laura Marling και οι Big Thief, ενώ η Rosie Danvers, μακροχρόνια συνεργάτιδα του Kiwanuka, ανέλαβε για ακόμη μία φορά τις ενορχηστρώσεις των εγχόρδων.

Το υλικό γράφτηκε σχεδόν παράλληλα με εκείνο του Small Changes, του τέταρτου άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2024. Στην πορεία όμως απέκτησε τη δική του ταυτότητα και εξελίχθηκε σε ένα πιο άμεσο, λιγότερο στιλιζαρισμένο project, χωρίς την αίσθηση μιας μεγάλης και αυστηρά ελεγχόμενης studio παραγωγής.

Η ιδέα πίσω από το «FUDGE»

Μία από τις βασικές αφορμές για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε ο δίσκος ήρθε από μια συνέντευξη του εκλιπόντος jazz πιανίστα Chick Corea, την οποία ο Kiwanuka είχε παρακολουθήσει την περίοδο της πανδημίας. Η ιδέα ότι ο δημιουργός πρέπει να εμπιστεύεται αυτό που ο ίδιος θεωρεί όμορφο, χωρίς να σκέφτεται διαρκώς πώς θα το κρίνουν οι άλλοι, έγινε ένα είδος οδηγού για το νέο άλμπουμ.

Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος πιο ελεύθερος και αυθόρμητος, με τον γνώριμο soul χαρακτήρα του Kiwanuka να συναντά πιο χαλαρές, οργανικές ενορχηστρώσεις, ψυχεδελικά στοιχεία και μια αίσθηση ότι τα τραγούδια έχουν αφεθεί να εξελιχθούν χωρίς υπερβολική επεξεργασία.

Το artwork του άλμπουμ δημιούργησε ο φίλος και σταθερός οπτικός συνεργάτης του Kiwanuka, Stevie Gee, με ένα πολύχρωμο, ψυχεδελικό σχέδιο που ακολουθεί τον πιο παιχνιδιάρικο και προσωπικό χαρακτήρα της δουλειάς.

Από το «Summer Clothes» στο «California»

Το «FUDGE» ανοίγει με το «Summer Clothes», το πρώτο τραγούδι που παρουσίασε ο Kiwanuka από τον νέο δίσκο. Το κομμάτι έδωσε από νωρίς το στίγμα της νέας δουλειάς, με πιο άμεση ενορχήστρωση και έντονη την αίσθηση της ζωντανής μπάντας.

Στο άλμπουμ συναντάμε επίσης το «California», μαζί με τραγούδια όπως τα «Just Another Moment», «Drowning In Your Heart», «Stars», «Sing» και «Swings and Roundabouts». Συνολικά, το «FUDGE» περιλαμβάνει 12 κομμάτια και λειτουργεί περισσότερο ως ενιαίο έργο παρά ως συλλογή από μεμονωμένα singles.

Η κυκλοφορία του αποκτά αναπόφευκτα διαφορετικό βάρος λόγω της περιπέτειας υγείας του Kiwanuka. Το άλμπουμ δημιουργήθηκε πριν από αυτήν, όμως φτάνει στο κοινό σε μια στιγμή κατά την οποία ο ίδιος βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης, δίνοντας στα τραγούδια μια πρόσθετη συναισθηματική διάσταση που δεν υπήρχε όταν γράφτηκαν.

Το tracklist του «FUDGE»

Summer Clothes California Just Another Moment Drowning In Your Heart Love In My Heart Across The Sky Stars You Sent Me Flying Move In My Direction Steve’s Paradise Sing Swings and Roundabouts