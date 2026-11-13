Οι The Sophs επιστρέφουν με το «It’s a fever», την πρώτη νέα κυκλοφορία τους μετά το «Goldstar». Το εξαμελές συγκρότημα από το Λος Άντζελες παρουσιάζει ένα αυτοτελές single μέσω της Rough Trade, με ένα βίντεο που συγκεντρώνει στιγμές από την ευρωπαϊκή περιοδεία του.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου 2026 και στηρίζεται στην αμεσότητα της pop-rock γραφής τους, με τη φωνή του Ethan Ramon μπροστά και ένα ρεφρέν που διεκδικεί τον κεντρικό ρόλο. Στη γέφυρα, όμως, η ενορχήστρωση αλλάζει κατεύθυνση και οδηγεί σε ένα κιθαριστικό σόλο, για το οποίο η ίδια η δισκογραφική τους εντοπίζει συγγένειες με τους The Cure και το χορευτικό indie των 00s.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία γίνεται βίντεο

Τη μαγνητοσκόπηση και το μοντάζ του video clip υπογράφει ο Eric Daniels, αξιοποιώντας υλικό που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής ευρωπαϊκής περιοδείας των The Sophs. Το βίντεο συνδέει έτσι τη νέα κυκλοφορία με μια χρονιά συνεχών μετακινήσεων και συναυλιών.

Μέσα στο 2026, το συγκρότημα περιόδευσε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Ευρώπη, άνοιξε συναυλίες των Shame στη δυτική ακτή των ΗΠΑ και εμφανίστηκε σε φεστιβάλ όπως το Primavera Sound και το Roskilde. Παράλληλα με το νέο single, ανακοίνωσε ότι την άνοιξη του 2027 θα συνοδεύσει τους Gang of Youths στην περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική.

Το email που τους έφερε στη Rough Trade

Η διαδρομή τους μέχρι τη δισκογραφική ξεκίνησε με μια αρκετά απλή κίνηση. Ο Ramon έστειλε demos σε μερικές από τις αγαπημένες του ανεξάρτητες εταιρείες, χωρίς να περιμένει ιδιαίτερη ανταπόκριση. Την επόμενη ημέρα, άνθρωποι της Rough Trade τού είχαν ήδη απαντήσει ζητώντας να μιλήσουν. Το συγκρότημα βρήκε δισκογραφική στέγη προτού δώσει καν την πρώτη του συναυλία!

Δίπλα στον Ramon βρίσκονται οι Sam Yuh στα πλήκτρα, Austin Parker Jones στην ηλεκτρική κιθάρα, Seth Smades στην ακουστική κιθάρα, Devin Russ στα ντραμς και Cole Bobbitt στο μπάσο. Το πρώτο τους άλμπουμ, «Goldstar», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026, παρουσιάζοντας ένα σχήμα που κινείται ανάμεσα στην pop-punk, το funk και την εναλλακτική pop-rock. Το «It’s a fever» συνεχίζει πλέον αυτή τη διαδρομή ως ξεχωριστή κυκλοφορία.