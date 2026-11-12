Ένα animation με ιστορία μεγαλύτερη των τεσσάρων δεκαετιών συνοδεύει την επιστροφή του «Gotta serve somebody» στο επίσημο κανάλι του Bob Dylan στο YouTube. Η ανάρτηση της 11ης Νοεμβρίου 2026 φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια ταινία μικρού μήκους του 1983, συνδεδεμένη με τα πρώτα χρόνια του MTV και με μια μάλλον απογοητευτική ανάμνηση για έναν από τους δημιουργούς της.

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το 1979, ανοίγοντας το «Slow train coming». Τη σκηνοθεσία του φιλμ υπογράφει ο John Wilson, ενώ ο Τσέχος εικονογράφος Peter Sís ανέλαβε το storyboard και τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό. Οι δυο τους υπογράφουν επίσης το animation.

Ένα animation από τις πρώτες μέρες του MTV

Ο Sís θυμάται ότι δημιούργησε μια ταινία κινουμένων σχεδίων πάνω στο «Gotta serve somebody» για το τότε νέο μουσικό τηλεοπτικό κανάλι. Η σύντομη αναφορά του κλείνει με μια χαρακτηριστική φράση: «Αλλά στους μάνατζέρ του Bob Dylan δεν άρεσε».

Στην εικόνα, οι σχεδιασμένες στο χέρι μορφές εναλλάσσονται με έντονες μπλε επιφάνειες και συμβολικές παραστάσεις. Προς το τέλος, το πρόσωπο του Χριστού δίνει τη θέση του σε ένα δέντρο με απλωμένες ρίζες, συνεχίζοντας οπτικά τη θρησκευτική θεματική του τραγουδιού.

Το φιλμ είχε πάντως βρει τον δρόμο του προς το κοινό ήδη από τη δεκαετία του ’80. Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μελβούρνης του 1984, όπου καταγράφεται ως αμερικανική παραγωγή του 1983 σε σκηνοθεσία John Wilson. Η περιγραφή του φεστιβάλ το παρουσιάζει ως μια παραβολή κινουμένων σχεδίων πάνω στην κεντρική ιδέα του τραγουδιού. Είχε επίσης προβληθεί στο MTV.

Η επίσημη ανάρτησή του, δίνει πλέον την ευκαιρία σε ένα ευρύτερο κοινό να γνωρίσει αυτή την παλιότερη οπτική εκδοχή και το παρασκήνιο που τη συνοδεύει.

Το τραγούδι της πίστης και της επιλογής

Στο «Gotta serve somebody», ο Dylan απαριθμεί ανθρώπους με διαφορετική κοινωνική θέση, επαγγέλματα και τρόπους ζωής, για να τους οδηγήσει όλους στο ίδιο ερώτημα: ποιον υπηρετούν τελικά; Οι στίχοι διατυπώνουν την απάντησή τους μέσα από τη Χριστιανική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Θεό και τον διάβολο, εκφράζοντας τη θρησκευτική κατεύθυνση που είχε πάρει τότε η δημιουργία του.

Το «Slow train coming» κυκλοφόρησε το 1979 με παραγωγούς τους Jerry Wexler και Barry Beckett. Στους μουσικούς του άλμπουμ συμμετείχαν ο Mark Knopfler στις κιθάρες και ο Pick Withers στα ντραμς, δίνοντας ένα ακόμη ενδιαφέρον στη συνάντηση του Dylan με έναν ήχο που αντλούσε από το blues, τη soul και το gospel.

Η επανεμφάνιση του animation προσθέτει μια οπτική σελίδα στην ιστορία αυτού του τραγουδιού: μια δημιουργία των πρώτων χρόνων του μουσικού βίντεο, την οποία το επίσημο κανάλι του Dylan συστήνει τώρα και στους σημερινούς ακροατές του.