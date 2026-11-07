Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Στη Χιλή του 1973, λίγους μήνες προτού εκδηλωθεί το πραξικόπημα του Pinochet, δύο πράκτορες της CIA, ο Chris (John Malkovich) και ο Lee (Sam Rockwell), βρίσκονται εκεί για να συμβάλλουν στη αποσταθεροποίηση του δημοκρατικά εκλεγμένου καθεστώτος Allende. Ένα σύντομο ταξίδι των δυο τους στο Νησί του Πάσχα θα φέρει στην επιφάνεια τον αληθινό τους χαρακτήρα.

Ο Martin McDonagh γράφει και σκηνοθετεί το “Wild Horse Nine”, έργο ουσιαστικά πολιτικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη σκληρότητα, αλλά και βαθειά τρυφερότητα. Με άξονα την σύνδεση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο πράκτορες, τον έμπειρο και μοναχικό Chris, ο οποίος γνωρίζει την εξουσία και τη διαφθορά απ’ την καλή και απ’ την ανάποδη και, εξαιτίας μιας παλιάς του αποστολής, κρατά την Υπηρεσία του στο χέρι, και τον οικογενειάρχη Lee, ο οποίος τον αντιμετωπίζει σαν μέντορα, που του έχουν όμως πει ότι πρέπει να εξοντώσει, ο McDonagh υπογράφει ακόμη μία ταινία που έχει σημαντικά πράγματα να πει. Και τα λέει με το γνωστό ύφος του δημιουργού της –έντονο, σκληρό, με καυστικό χιούμορ και αμείλικτη αντίθεση απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας. Ταυτόχρονα, η ιστορία του παραμένει γειωμένη, ανθρώπινη και συγκλονιστικά τρυφερή, ακριβώς διότι αναδεικνύει τη φιλία δύο ανδρών, μέσα σε έναν κόσμο διεφθαρμένο σε τέτοιον βαθμό που κανείς δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Στην ατμόσφαιρα της ταινίας, ιδιαίτερη σημασία έχει η ατόφια δύναμη της φύσης που κυριαρχεί στο Νησί του Πάσχα, σε ένα τοπίο γεμάτο αρχαία τεχνουργήματα και άγρια άλογα που ζουν ελεύθερα, με τον φακό του Ben Davis να τα κινηματογραφεί με συναρπαστικό τρόπο.

Το γεγονός ότι η πορεία των δύο κεντρικών χαρακτήρων εκτυλίσσεται μέσα σε αληθινό ιστορικό πλαίσιο, καθιστά το έργο ακόμη πιο αφυπνιστικό, σε μια ιστορία που πρεσβεύει ότι, στην πραγματικότητα, τίποτε δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο και τίποτε δεν χαρίζεται, καθώς η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας. Όλη δε η επιτυχία του φιλμ έχει ως επίκεντρο το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό δίδυμο, με τον βραβευμένο με Oscar Rockwell να επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την σπάνια υποκριτική του αξία και τον βραβευμένο για την ερμηνεία του στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας Malkovich, να βάζει πλώρη για την τρίτη του οσκαρική υποψηφιότητα. Αφήνοντας στην άκρη τη συνήθη του εξωστρέφεια, ο τόσο ιδιαίτερος αυτός ηθοποιός παραδίδει μάθημα υποκριτικής λιτότητας, με ακρίβεια και συναίσθημα που αφήνει την κάθε αυλακιά του προσώπου του και το κάθε του βλέμμα να κατακλύζει με αλήθεια και εκφραστικότητα την οθόνη, με περισσή απλότητα. Πλάθει με εσωτερικότητα την επιτομή μιας ζωής περιορισμένης, παρασκηνιακής και παραβατικής που θέλει πια να ελευθερωθεί και να καλπάσει μακριά σαν άγριο άλογο, αναζητώντας την ποίηση και την ανθρωπιά μέσα σε έναν κόσμο αφόρητα απάνθρωπο. Και ακριβώς αυτό κάνει και η ίδια η δημιουργία του McDonagh, καθώς, ανεξάρτητα με το αν συμφωνεί κάποιος πλήρως με το πνεύμα της, διαθέτει τόση αμεσότητα και ποιητικότητα, που δημιουργεί συγκίνηση και δύσκολα ξεχνιέται.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από τη Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου.

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