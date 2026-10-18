Ο Asaf Avidan κυκλοφόρησε το «Summer Rain», το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο Lost Ballads Part I. Το νέο EP αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου.

Πίσω από τον τίτλο Lost Ballads βρίσκονται τραγούδια που είχαν μείνει εκτός των προηγούμενων κυκλοφοριών του. Ο ίδιος εξηγεί ότι, παρότι τα είχε αφήσει στην άκρη, δεν έπαψαν να τον απασχολούν. Άρχισε να δουλεύει πάνω τους παράλληλα με το Unfurl, έναν δίσκο που, όπως λέει, τον έβγαζε από τη γνώριμη δημιουργική του περιοχή. Οι μπαλάντες αυτές έγιναν για εκείνον ένας τρόπος να κρατήσει επαφή με κάτι οικείο, όσο εξερευνούσε έναν διαφορετικό ήχο. Η ηχογράφησή τους ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου τρεις ημέρες στα Miraval Studios, αμέσως μετά το Unfurl.

Στο «Summer Rain» ο Avidan υπογράφει τη σύνθεση, τους στίχους και την παραγωγή. Τη φωνή και τις κιθάρες του συνοδεύουν το πιάνο του Omri Behr και ένα κουαρτέτο εγχόρδων, με την ενορχήστρωση των εγχόρδων να ανήκει στον Tom Cohen, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Avidan και στη γενική ενορχήστρωση. Οι στίχοι χρησιμοποιούν τη «θερινή βροχή» ως εικόνα για έναν παλιό πόνο που ο αφηγητής αναγνωρίζει ξανά σε κάποιον άλλον.

Το τραγούδι συνοδεύεται από βίντεο γυρισμένο στο Casino de Paris, σε σκηνοθεσία του Asaf Avidan μαζί με τους Shir Didi και Maayan Loven. Έτσι ανοίγει η πρώτη ενότητα ενός έργου που δίνει τελικά χώρο σε τραγούδια τα οποία είχαν περιμένει τη σειρά τους.