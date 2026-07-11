Ο Χρήστος Μάστορας ενώνει τη φωνή του με τη διεθνούς φήμης Ισπανίδα ερμηνεύτρια Cecilia Krull και παρουσιάζει το «Margarita», τη νέα ισπανόφωνη εκδοχή της επιτυχίας του «Μαργαρίτα».

Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Panik Records και αποτελεί μία νέα προσέγγιση της «Μαργαρίτα», η οποία είχε κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2026 με τη συμμετοχή των Arcade. Αυτή τη φορά, το κομμάτι μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στα ισπανικά και αποκτά τη μορφή ενός διεθνούς ντουέτου, διατηρώντας τη μελωδία και τη συναισθηματική ένταση της αρχικής εκδοχής.

Στο «Margarita», η χαρακτηριστική ερμηνεία του Χρήστου Μάστορα συναντά τη ζεστή και ατμοσφαιρική φωνή της Cecilia Krull, δημιουργώντας μία διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού, με έντονο μεσογειακό χαρακτήρα.

Η Cecilia Krull έγινε ευρύτερα γνωστή στο διεθνές κοινό μέσα από το «My Life Is Going On», το τραγούδι των τίτλων της εξαιρετικά επιτυχημένης ισπανικής σειράς «La Casa de Papel». Ο Χρήστος Μάστορας έχει αναφέρει πως θαύμαζε την Ισπανίδα ερμηνεύτρια από την πρώτη στιγμή που την άκουσε στη σειρά και χαρακτήρισε τη συνεργασία τους τόσο δώρο όσο και δημιουργική πρόκληση.

Η ίδια η Cecilia Krull ανέλαβε την προσαρμογή των στίχων στα ισπανικά, επιχειρώντας όχι απλώς μία πιστή μετάφραση, αλλά μία απόδοση που να λειτουργεί φυσικά στη γλώσσα της και να διατηρεί το συναίσθημα της αρχικής ιστορίας. Όπως δήλωσε, είχε ήδη ξεχωρίσει το τραγούδι του Χρήστου Μάστορα και αντιμετώπισε την ισπανόφωνη προσαρμογή ως μία ενδιαφέρουσα δημιουργική πρόκληση. Ακούγοντας τις δύο φωνές μαζί, ένιωσε ότι συμπληρώνουν η μία την άλλη και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την κοινή τους κυκλοφορία.

Τη μουσική του «Margarita» υπογράφουν οι Arcade, τους στίχους οι Arcade και η Cecilia Krull, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Γιώργος Κυβέλλος.

Η συνεργασία είχε αρχίσει να προαναγγέλλεται λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο Χρήστος Μάστορας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία πρώτη ισπανόφωνη εκτέλεση της «Μαργαρίτα» με την κιθάρα του. Η Cecilia Krull αντέδρασε θετικά και οι δύο καλλιτέχνες αποκάλυψαν σταδιακά ότι ετοίμαζαν την κοινή τους εκδοχή.

Με το «Margarita», η «Μαργαρίτα» ξεπερνά τα όρια της αρχικής ελληνικής κυκλοφορίας και επιχειρεί να ταξιδέψει σε ένα ευρύτερο κοινό. Παράλληλα, ο Χρήστος Μάστορας κάνει ακόμη ένα βήμα προς μία περισσότερο εξωστρεφή και διεθνή καλλιτεχνική πορεία, μέσα από μία συνεργασία που συνδέει την ελληνική και την ισπανική μουσική σκηνή.

Tan bonita como siempre,

te vi en una story cualquiera,

como si de ayer se tratara,

como si todo aún siguiera.

Qué pasaría si te buscara?

Mi mente aún te recuerda, amor.

Vaciando la botella,

mis ojos lloran por volver, amor.

Margarita…

Pasan las noches y su ausencia,

no puedo más.

El día es una eternidad

y no paro de contar

pétalos de margarita.

Margarita…

Pasan las noches y su ausencia,

no puedo, no.

El día es una eternidad,

me querrá o no me querrá?

Pétalos de margarita,

pétalos de margarita.

Vi tus cosas otra vez

y en ellas mi propio reflejo

Poco a poco el corazón

se me rompe de nuevo y duele.

Y vuelven las mismas palabras

y lo único que me nace es cantar.

Cuando tú estabas en mi vida, amor,

para mí, la más bella de verdad.